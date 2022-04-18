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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 6

 

يعتبر مسلسل الكبير أوي 6  ، أحد المسلسلات الكوميدية، المميزة، ضمن سباق المسلسلات الرمضانية ، حيث يحرص الكثير من المشاهدين على متابعة أحداثه الطريفة، وفي الموسم السادس من المسلسل، يظهر حزلقوم وابنه حلقوم الذي يحاول التوصل لأمه.

يسعى حزلقوم على مدار حلقات عرض مسلسل الكبير أوي 6، للعثور على زوجته التي أنجب منها أبنه الوحيد حلقوم، الذي يُشبه كثيرًا في الشكل والتصرفات، لكنه لا يعرف من تكون والدته، فيظل يبحث بين زوجاته الآتي تزوجهن من قبل، ليصطدم بزوجته الـ " فيمنتست ".

الــ فيمنست

وفي مشهد يجمع حزلقوم بزوجته السابقة “أمجاد” التي تؤدي دورها الفنانة أسماء جلال، أثارت سخرية حزلقوم، الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، من الـ “فيمنست" غضب الكثير من سيدات مصر، فمن هن الـ “فيمنست” وكيف ظهرن في مسلسل الكبير اوي 6؟
الــ فيمنست في الكبير أوي 6

في احداث الحلقة الـ 12 من مسلسل الكبير أوي 6، استمر حزلقوم في رحلة البحث عن والدة أبنه حلقوم، وذهب هذه المرة بصحبة هادرس الذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام، إلى المكتبة ليلتقي بزوجته “أمجاد”، التي كانت "فيمنيست".

ولمتابعة المزيد حول معني ومدلول كلمة فيمنيست في مسلسل الكبير أوي 6 تابع الفيديو جراف التالي:

 

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