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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول القدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن دبلوماسيين، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدًا الثلاثاء اجتماعًا طارئًا لبحث التوترات في مدينة القدس المحتلة.

 

وفي وقت سابق، اليوم الأثنين، استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، وسلمته رسالة احتجاج حول الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

 

وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إنه تم "تسليم القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته".

 

وأضاف أبو الفول أن الرسالة "تتضمن المُطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك".

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وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كشف عن اعتزام الحكومة تنفيذ هذه الخطوة في وقت سابق من اليوم، خلال كلمة له بجلسة لمجلس النواب.

 

وأعلن الصفدي خلال الجلسة عن "استضافة العاصمة الأردنية عمان، يوم الخميس المقبل، اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية“، والتي تضم إضافة إلى الأردن، كلا من السعودية ومصر والمغرب وقطر وتونس والجزائر".

 

وأكد على "تكثيف الاتصالات الأردنية مع مختلف مراكز القرار العالمي والعربي، لإلزام القوة القائمة بالاحتلال في القدس، بالقيام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى، مع تحرك المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967".

 

 

 

 

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