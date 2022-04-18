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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد ماهر ضيف الحلقة 17 من مسلسل مكتوب عليا

أحمد ماهر
أحمد ماهر

ظهر الفنان أحمد ماهر ضيفا في الحلقة 16 من مسلسل مكتوب عليا، في مشهد كوميدي مع أكرم حسني بطل العمل الذي كان على وشك التورط في قضية مخدرات، لكنه نجا منه.

وشارك أحمد ماهر في مشهد ألقى عدد من الكلمات الحكيمة لأكرم حسني “جلجل” لكن اتضح أنه يصور مشهدا، وظهور جلجل في هذا المشهد أفسد عليه التصوير. 

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

 

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

 

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.

مسلسل مكتوب عليا مكتوب عليا اكرم حسني أحمد ماهر Arts Entertainment

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