الفنان محمود حجازي يكشف عن تعرضه لخلع في الكتف والخضوع لعملية جراحية

أعلن الفنان محمود حجازي، عن خضوعه لعملية جراحية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمود حجازي، صور له من داخل المستشفي، وعلق كاتبًا: “الحمد لله عملت عملية النهارده.. كان التوقيت صعب جدا عشان كان بقالي ٥ أيام كتفي مخلوع وأنا بصور بيه وماعنديش إجازة ولسه بصور.. بس الحمد لله علي كل شي العملية نجحت وهخرج النهارده وهكمل تاني تصوير من بكره إن شاء الله استكمالا للإنتهاء من الأعمال الرمضانية، ويارب شغلي السنه دي يكون عاجبكوا”.

يذكر أنه نشر الفنان محمود حجازي صورا من كواليس مسلسل “ملف سري” رمضان 2022، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمود حجازي في الصور، بمكياج من الحلقة الخامسة لمسلسل “ملف سري”، عقب مقتل شخصية شريف المالكي والتي يجسد دوره الفنان محمود حجازي.

كما ظهر كل من الفنانة عائشة بن أحمد والفنانة دينا، بصحبه محمود حجازي في الصور، وعلق محمود حجازي كاتبًا: “وداعا #شريف_المالكي #ملف_سري رمضان 2022”.

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، حيث تسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وابعاده عن قضية غسيل الأموال.

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ملف سري، بوقوف المستشار يحيى (هاني سلامة) إلى جوار مريم المالكي (عائشة بن احمد) بعد مقتل زوجها شريف المالكي (الفنان محمود حجازي)، ما جعلها توجه له الشكر على موقفه معها.

وفي الوقت نفسه يسعى المستشار يحيى للانتقام من قاتلي خطيبته نور (رحمة حسن)، وفي الوقت ذاته يمكث حازم (الفنان ادوارد) في المستشفى، بعد تعرضه للضرب، خلال رحلة البحث عن قتلة نور.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري

ويعرض مسلسل "ملف سري" على قناة الحياة الفضائية، في الساعة 9:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويعاد في تمام الساعة 6:45 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا.

كما يعرض مسلسل "ملف سري" عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي.