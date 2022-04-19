نشأت الديهي عن حرق المصحف في السويد: أوغاد وعنصريين.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن أحد المتطرفين الأوروبيين في السويد أحرق المصحف الشريف في أحد شوارع السويد .

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" من قام بحرق المصحف الشريف حقير وضيع ".

وتابع نشات الديهي :" هؤلاء الاوغاد قاموا بحرق كتاب الله في شوارع السويد، لأن هؤلاء عنصريين فقدوا إنسانيتهم".

واكمل نشأت الديهي :" لا يمكن أن يقوم أحد في محيطنا العربي والإسلامي بفعل نفس الأمر مع أي كتاب دين سماوي ".

ولفت نشأت الديهي :" لا يمكن أن أصدق هؤلاء عندما يتحدثون عن حقوق الإنسان، وهم يقومون بالاعتداء على حقوق الإنسان المسلم ويقومون بحرق المصحف الشريف".

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها : تأتي هذه الواقعة ضمن الممارسات اليمينية المُتطرفة التي تُحرض ضد المهاجرين بوجه عام والمسلمين على وجه الخصوص.

وأكدت مصر رفضها المساس بالثوابت والمُعتقدات الدينية أيًا ما كانت، والزج بممارسات استفزازية تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، وتؤكد على ضرورة احترام الحق فى حرية الدين والمعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان.