عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي عن حرق المصحف في السويد: أوغاد وعنصريين.. فيديو

نشات الديهي
نشات الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن أحد المتطرفين الأوروبيين في السويد أحرق المصحف الشريف في أحد شوارع السويد .

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" من قام بحرق المصحف الشريف حقير وضيع ".

وتابع نشات الديهي :" هؤلاء الاوغاد قاموا بحرق كتاب الله في شوارع السويد، لأن  هؤلاء عنصريين فقدوا إنسانيتهم".

واكمل نشأت الديهي :" لا يمكن أن يقوم أحد في محيطنا العربي والإسلامي بفعل نفس الأمر مع أي كتاب دين سماوي ".

ولفت نشأت الديهي :" لا يمكن أن أصدق هؤلاء  عندما يتحدثون عن حقوق الإنسان، وهم يقومون بالاعتداء على حقوق الإنسان المسلم ويقومون بحرق المصحف الشريف".

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها : تأتي هذه الواقعة ضمن الممارسات اليمينية المُتطرفة التي تُحرض ضد المهاجرين بوجه عام والمسلمين على وجه الخصوص.

وأكدت  مصر رفضها المساس بالثوابت والمُعتقدات الدينية أيًا ما كانت، والزج بممارسات استفزازية تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، وتؤكد على ضرورة احترام الحق فى حرية الدين والمعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان. 

الديهي نشأت الديهي المصحف السويد اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

بشأن التقلبات الجوية..تاج الدين: الصيف لم يبدأ بعد.. والإجراءات الاحترازية مطلوبة..فيديو

قناة عبرية: إسرائيل ترغب في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري..تفاصيل

ترشيحاتنا

موسيماني يوزع شنط رمضان على أهالي مصر القديمة

الإفطار مع الأسود.. تجربة فريدة تقدمها حديقة حيوان بالإمارات في رمضان

شبانة: 4 عروض مصرية وسعودية لضم «أبو جبل» من الزمالك

ميار الببلاوي: بموت كل يوم بعد وفاة أمي.. وزيجاتي الفاشلة عطلت مسيرتي

Gmail يتيح تحميل الإيميلات دون انترنت

ميدو: محمد صلاح مش روبوت.. وابتعاده عن التهديف طبيعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف تابوت غامض أسفل كاتدرائية نوتردام.. وهيكل عظمي بداخله|صور

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

رغم فقدان ابنها الوحيد.. كيف أقنعت عزيزة حلمي “أم إبراهيم” رأفت الهجان بالعودة إلى إسرائيل؟

غالية بن علي تحيي حفلا تراثيا بدار الأوبرا

فيديو

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ