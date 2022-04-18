الولايات المتحدة تتدخل لوقف التصعيد في القدس.. تفاصيل

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن مسؤولين أمريكيين كبارا أجروا اتصالات هاتفية مع الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عرب في المنطقة، في مطلع الأسبوع، سعيا لعدم تصعيد التوتر في القدس، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى يوم الجمعة، في أحدث تصاعد للعنف، والذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه اعترض قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة صوب مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له، إن ”القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل“.

وفي وقت سابق، أعلن أدرعي تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق صواريخ من القطاع.