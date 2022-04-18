في غياب مصطفى محمد ومشاركة كريم حافظ..جالاتا سراي يهزم مالاتيا سبور بالدوري التركي

تغلب جالاتا سراي على يني ملطية سبور 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين في ختام منافسات المرحلة الـ33 من الدوري التركي الممتاز.

وجاء هدفا جالاتا سراي خلال الشوط الثاني من المباراة سجلهما ريان بابل وهليل دروفيزاوغلو في الدقيقتين 51 و53 .

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد يني ملطية سبور عند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وغاب المهاجم الدولي مصطفى محمد عن المشاركة في المباراة حيث تم استبعاده من قائمة جالاتا سراي.

وعلى الجانب الآخر، شارك المحترف المصري كريم حافظ بشكل أساسي ولعب حتى نهاية الوقت الأصلي قبل أن يتم استبداله في الوقت الإضافي.