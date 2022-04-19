عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين البحوث الإسلامية: حرق المتشددين السويديين للمصحف استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المتأمل في غزوة بدر يقف على أنها من الأحداث المهمة التي تبعث السعادة في النفوس، فهي اللقاء الأول بين فئة قليلة مؤمنة وفئة كثيرة مشركة، وعند الوقوف عليها نجد أنها تشتمل على العديد من الدروس والعبر وأهم هذه الدروس استشعار المسؤولية.

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن استشعار المسؤولية درس مهم يجب أن يتأمله كل واحد منا، هذه المسؤولية بدت واضحة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإعداده الجيد لهذه الغزوة فقد تحمل - صلى الله عليه وسلم - المسؤولية الكاملة، وتوكل على الله وأخذ بالأسباب، وهذا الموقف يحتم علينا الاقتداء به.

وأعلن الدكتور عياد أنه انطلاقا من تحمل  الأزهر الشريف مسؤولياته فإنه يستنكر وبشدة ما فعله بعض المتطرفين من السويد بحرق المصحف الشريف، مؤكدا أن هذا استفزاز لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، مشددًا على أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة والباقية التي لن يقبل أحد من المسلمين الإساءة إليه، كما أنه محفوظ في الصدور وهو من المعجزات المستمرة التي أسند الله حفظه لذاته وهذا دليل على عظمته وقدسيته، وأن كل المحاولات الخبيثة ما هي إلا محاولات تدل على حقده مرتكبيها وكرههم لهذا الدين، ولكنهم لن ينالوا منه.

واختتم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن من أهم الدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر تأصيل مبدأ الشورى فقد طبقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الغزوة وأثناء الغزوة وبعدها ليؤكد على أهميته، سائلا الله- تعالى- أن يطهر المسجد الأقصى ويحرره من المعتدين المغتصبين، وأن يحفظ إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى، وأن يرد إليهم حقهم وأرضهم.

ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف ببث صلاة العشاء والتراويح يوميًّا مباشرة من الجامع الأزهر، عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ربط المسلمين حول العالم بروحانيات هذا الشهر الفضيل من خلال الجامع الأزهر ودروسه العلمية لكبار العلماء، كما يشهد الجامع يوميا توافدا كبيرًا للمصلين من مصر ومن مختلِف الجنسيات وخصوصا الطلاب الدارسين بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وينظم الجامع لهؤلاء الطلاب يوميا إفطارًا جماعيا لألفين طالب وطالبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة عبرية: إسرائيل ترغب في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري..تفاصيل

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

لا أثير الفتن.. خالد الغندور يعتذر للأهلي وجمهوره بعد منشوراته الأخيرة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

الاختيار 3 الحلقة 17..تسريب جديد لمرسى والشاطر: مفيش تحالف بين الإخوان والنور

أقسى شعور.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع

ترشيحاتنا

ماكرون: فرنسا لا تعتمد على الغاز الروسي.. وحواري مع بوتين توقف

دعاء ليلة الثامن عشر من رمضان.. كلمات يكرهها الشطان وتحصنك من همزاته

أمريكا تسعى إلى تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

انتخاب حمدي سليمان أمينا عاما لمؤتمر أدباء مصر.. تفاصيل

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

حبس وغرامة 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبات الصكوك السيادية المخالفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فقدان ابنها الوحيد.. كيف أقنعت عزيزة حلمي “أم إبراهيم” رأفت الهجان بالعودة إلى إسرائيل؟

غالية بن علي تحيي حفلا تراثيا بدار الأوبرا

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

من جلباب الكهارب إلى بدلة الأخطبوط.. رحمة أحمد تثير الجدل بأزياء الكبير

فيديو

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

هنادي مهنا تكشف سر رشاقتها في "مكتوب عليا".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ