طارق لطفي: السلطات العراقية ساعدتنا في تصوير ليلة السقوط

قال الفنان طارق لطفي إن السلطات العراقية قدمت لهم كل المساعدات خلال تصويرهم مسلسل ليلة السقوط، في الموصل.

وأضاف طارق لطفي، في تصريحات لـ"صدى البلد": أنا أحب العراق وأهلها الطيبين، خاصة كردستان، فهي بلد سياحية شديدة الجمال، وتعاون معنا كبار المسئولين هناك وقدموا كل ما احتجنا إليه من أسلحة ومدرعات وأماكن مناسبة للتصوير، إلى جانب أن الأجواء هناك ممتعة ومليئة بالمزيكا والأكلات العراقية رائعة لدرجة أنني زدت 6 كيلو.

وسبق أن كشف الفنان طارق لطفي تفاصيل شخصيته بمسلسل ليلة السقوط الذي صوره في الموصل.

وقال"لطفي":أجسد شخصية أبو عبد الله الدباح، وهو شخص قاسٍ جدا، ومؤمن بأفكار متطرفة يتصرف على أساسها، وتجسيده كان صعبًا للغاية، ولكن تحديت نفسي للخروج بشخصية مختلفة تماما عما قدمته في "القاهرة كابول".

مسلسل “ليلة السقوط” بطولة طارق لطفى، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم صبا مبارك، وكندة حنا، وباسم ياخور، وأحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين.

ويظهر الفنان طارق لطفي في المسلسل بشخصية مختلفة تماما من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد أحد زعماء تنظيم “داعش” يدعى أبو عبد الله، ويلقب بـ"الدباح"، ومعروف بقسوته الشديدة جدا فهو شخص بلا قلب وبلا مشاعر، مجرد آلة للقتل.