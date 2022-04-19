طقوس شهر رمضان في دولة بنين.. وافد في الأزهر يكشف عنها

سلط موقع صدى البلد، الضوء على الطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر الشريف، من الدول الأجنبية، وفي هذه السطور ، نحاور الطالب سليمان مرتضى ، أحد الطلاب الوافدين من دولة بنين.



طقوس رمضان في دولة بنين

وكشف الطالب البنيني، في حواره لصدى البلد، عن أبرز طقوس شهر رمضان المبارك في دولة بنين، منوها أن لدينا ما يعرف بتجميل المنازل والمساجد، وزيادة فى صلة الخير ، وتنظيم المسابقات القرآنية والأحاديث فى أماكن شتى وتوزيع الأطعمة للمحتاجين ، وجلسات تفسير القرآن في أماكن كثيرة ، وتنظيم المسابقات الدينية فى التليفزيون والراديو، وكذلك نحرص على الإفطار مع الأسرة وأحيانا فى المساجد على سبيل الإختيار وضرب الدفوف لإيقاظ المسلمين عند السحور .

وذكر أن الفرق البسيط بيننا وبين مصر ، هو تجميل الشوارع والدكاكين ، وتسمع القرآن بكل الروايات، ودعوة الناس عامة فى مكان خاصة للإفطار ثم توزيع التمور والأطعمة مجهزة كمن تكرم به الصائم فى كل مكان، ثم توزيع الشنط الرمضانية وهذا قليل من كثير فى مصر أم الدنيا .

أفضل الأكلات المصرية

أما عن الأطعمة التي أحبها فهي كثيرة في مصر، ومنها: المحشي ، الكشري ، ملوخية، منتجات الألبان ،المعجنات، البازلاء ، والبطيخ ثم الأسماك .

وعن الأماكن التي أعجبتنى فى مصر (القاهرة الجديدة ،الإسكندرية ، شرم الشيخ ،الإسماعيلية ثم الأسوان وهي ما تمت زيارتي إليها فليس من رأى كمن سمع.

نصيحة للزملاء الوافدين

وأود أن أنصح نفسي وزملائي والوافدين أولا أقول لهم : العلم أفضل مطلوب فطالبه ينال الدين ودنيا من غير منعدم قد شرف الله أهل العلم وافتخروا بأنهم أمناء الله فى الأمم .( فالأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينا وإنما ورثوا العلم) أو كما قال صلى الله عليه وسلم . فالعلماء ورثة الأنبياء .ولقد قال جل فى علاه "إنما يخشى الله من عباده العلماء" فلنجتهد ونعضه بالنواجذ لأن العلم نور . "ومن يريد الله به خيرا يفقههه فى الدين " كما قال سيد المرسلين . فلنخلص نوايانا مع الصبر والتصبر فى سبيل طلب العلم لنبلغ المنى والهدف . الحمد لله عندنا علماء الأجلاء من كل مكان في الأزهر وفى كل فنون . ودائما هدفهم لنصل فى المرتبة الأعلى جزاهم الله كل خير . فهذه أمانة علينا فلا بد أن نؤديها على الوجه الأكمل والأنسب فى كل مكان وزمان فلا بد دائما ندعو الله لهم ولوالدينا ولأمة المسلمين السابقين واللاحقين بالخير لنسعد جميعا فى الدارين .

رسالة أخيرة

وأختم كلامى برسالة لأبي وامي شيخ الأزهر الدكتور :أحمد الطيب . أولا إنه أمة كما قال الله لنبينا إبراهيم " إن إبراهيم كان أمة" وأنه يحب الوافدين أشد الحب أصلا أفضل من أهل بيته . لسانك يا شيخ الأزهر سيفا لا عيب فيه و بحرك لا تكدره الدلاء فى كل مجال. إننا نحبك أكثر مما تتخيل ودائما إلى الخير تقودنا وتسعى لنسعد ولتكون كلمة الله هي العليا . الله أكبر !. وندعو الله أن يحفظكم ويعينكم وكل من تلقينا منه حرفا وكلمة و و و.. وأدعو الله أن يحفظ مصر أم الدنيا التى دائما تقبل الدنيا كلها لتلقي العلم فى كل فن من الفنون . لا يحرمكم الله النظر إلى وجهه ويحفظكم من كل سوء ومكروه و يعطيكم وجميع مصر الأمن والأمان وسائر بلاد العالمين وألف بين قلوبنا وارحم لأبي وجميع أموات المالمسلمين واحفظ أمي وأهلي جميعا واطال الله بقائكم. وأشكر وأوقر منظمة العالمية لخريجي الأزهر . وأقول أثبكم الله خيرا وما" ما جزاء الاحسان الإحسان" أصلا لساني تعجز أن أصفكم والله عليم بصير .