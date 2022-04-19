رابطة الأندية تدرس زيادة عدد الجماهير وتخصيص نسبة من بيع التذاكر لصالحها

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن رابطة الأندية المحترفة التي تدير مسابقة الدوري المصري، تدرس زيادة أعداد الجماهير من 2000 مشجع هذا الموسم إلى 10 آلاف مشجع في الموسم المقبل ضمن خطة عودة الجماهير تدريجيا للملاعب بكامل سعتها التي وعدت بها الرابطة عند تأسيسها.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، استقرت الرابطة على تخصيص نسبة من أسعار هذه التذاكر تخصص للرابطة وفقا للمادة 76 من لائحة مسابقة القسم الأول المعمول بها هذا الموسم، لكن مع إجراء بعض التعديلات عليها؛ مثل تحديد النسبة، ومصادر إنفاقها، على ألا تدخل هذه الموارد المالية ضمن دخل المباراة للأندية.

واختتم شبانة، رابطة الأندية كانت قد بدأت في فتح ملف الجماهير الشائك مطلع هذا الموسم؛ بعدما استقرت على حضور 2000 مشجع في كل مباراة، وأثبتت الفكرة نجاحها إلى حد كبير بعد الوعي الجماهيري الذي ظهر به مشجعي الأندية منذ بداية الموسم.