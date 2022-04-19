لـ 1600 كيلو فولت.. تكبير قدرات 3 محولات ببيلا في كفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس أحمد شتا، عن تكبير قدرات 3 محولات بالمدينة والقري، لرفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوي الأداء وضماناً لاستقرار التغذية الكهربائية لدى المواطنين.

وأضاف «شتا»، خلال بيان، أن أعمال تكبير قدرات المحولات، تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأوضح رئيس هندسة كهرباء بيلا، أنه تم تكبير قدرات محول الكدن بالمدينة إلي 800 كيلو فولت أمبير، وتكبير قدرات محول كاظم السنور إلي 500 كيلو فولت أمبير وتركيب فارغة كشك، وتكبير قدرات محول الجبانة بالكوم الطويل إلي 300 كيلو فولت أمبير.