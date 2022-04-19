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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19/4/2022.. فيديو

اسعار الذهب
اسعار الذهب

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"،  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19/4/2022، من خلال  تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.

 

أسعار الذهب بمصر

 

سعر جرام الذهب عيار18 يسجل 891 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 يصل إلى 1188 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1040 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 8320 جنيهات.

وتختلف أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب كمصنعية فقط، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. 

أسعار الذهب بمصر الذهب عيار18 الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

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