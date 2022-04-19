بسبب العاصفة الترابية.. وقف الملاحة النهرية والجوية بأبو سمبل

أثناء متابعته من غرفة العمليات الرئيسية لموقف تداعيات الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية على مدينتى أبو سمبل السياحية وأسوان وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بغلق الميناء النهرى بمدينة أبو سمبل ، بجانب وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل ، وأيضاً ببحيرة ناصر وذلك نظراً لما ترتب على هذه العاصفة الترابية من إنخفاض مستوى الرؤية ، حيث تم غلق حركة الملاحة الجوية بمطار أبو سمبل الدولى .

وكلف المحافظ إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .

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وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً باول .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك تعليمات مستمرة لكافة الجهات المعنية بتشديد الرقابة التموينية، وتكثيف الحملات اليومية للجان المشتركة الهادفة لتحقيق السيطرة المطلوبة بشأن ضبط أى مخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع أصحابها.

ولفت المحافظ إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد من أجل الحفاظ على قوت وحقوق المواطنين، والوقوف بحزم أمام أى تلاعب ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت الإيحابية والتفاعل بالإبلاغ عن أى مخالفات أو تجاوزات من بعض أصحاب النفوس الضعيفة مما يساهم بدوره فى تحقيق الصالح العام.

وفى هذا الإطار أوضح المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وأيضاً محافظ أسوان نجحت جهود العاملين بالمديرية بالتعاون مع مباحث التموين والأجهزة الشرطية فى ضبط 7 طن و 300 كجم من الدقيق البلدى المدعم، والمخصص للمخابز وللمستودعات، ويتم صرفها عن طريق البطاقات التموينية وذلك بحوزة أحد المواطنين بمنطقة خور عواضة، والتى كان يقوم بتجميعها وإعادة طحنها بطاحونة خاصة غير مرخصة بقصد القيام ببيعها فى السوق السوداء بقصد التربح الغير مشروع.