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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية تطالب "المالية" بتقرير ربع سنوى وتنفيذ توصيات النواب

النائبة مارسيل سمير
النائبة مارسيل سمير

أشادت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجهود الذى قامت به لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة وإصدار توصيات على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، فى الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار حنفى جبالى خلال  مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.

وطالبت مارسيل بإستمرار الرقابة على الهيئات والمؤسسات، وقالت:" لا نريد أن نرى نفس الملاحظات فى المناقشات القادمة، حيث أن المجلس أصدر توصيات ولم تراعى الحكومة تلافى تلك الملاحظات" .

وشددت نائبة التنسيقية، على ضرورة قيام وزارة المالية بإصدار تقرير ربع سنوى يوضح مدى تنفيذ توصيات مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات

وتابعت:" الحكومه تحدثنا عن الحوكمة الرشيدة، كيف تتحقق فى ظل استمرار الخسائر وعدم تلافى الملاحظات الموجوده من 2014".

موازنة مجلس النواب الحكومة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزارة المالية

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