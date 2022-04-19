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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلجل لعبت معاه جامد.. أكرم حسني ينشر صورة جديدة كواليس مكتوب عليا

اكرم حسني
اكرم حسني

نشر الفنان أكرم حسني صورة جديدة له من كواليس مسلسل مكتوب عليا و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

وعلق أكرم حسني علي الصورة قائلا :"جلجل لعبت معاه جامد .. تفتكروا الكتابه هتودي لحد فين ؟ " 

 

وكشف الفنان أكرم حسني، تفاصيل مسلسل مكتوب عليا، موضحا: " العمل لا يعتمد علي الفانتازيا فقط بل علي كوميديا الموقف".

وتابع حسني ، خلال حواره ببرنامج " دراما رمضان"، والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،: "منقدرش نصنف المسلسل كوميدي صرف لانه به رسالة خاصة".


وعن دور البطولة المطلقة، قال حسني: " لست من أنصار البطولة المطلقة وكل نجاح  بيكون وراه فريق كبير من العمل".

اكرم حسني دراما دراما رمضان انستجرام الفن صور

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