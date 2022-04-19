جلجل لعبت معاه جامد.. أكرم حسني ينشر صورة جديدة كواليس مكتوب عليا

نشر الفنان أكرم حسني صورة جديدة له من كواليس مسلسل مكتوب عليا و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وعلق أكرم حسني علي الصورة قائلا :"جلجل لعبت معاه جامد .. تفتكروا الكتابه هتودي لحد فين ؟ "

وكشف الفنان أكرم حسني، تفاصيل مسلسل مكتوب عليا، موضحا: " العمل لا يعتمد علي الفانتازيا فقط بل علي كوميديا الموقف".

وتابع حسني ، خلال حواره ببرنامج " دراما رمضان"، والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،: "منقدرش نصنف المسلسل كوميدي صرف لانه به رسالة خاصة".



وعن دور البطولة المطلقة، قال حسني: " لست من أنصار البطولة المطلقة وكل نجاح بيكون وراه فريق كبير من العمل".