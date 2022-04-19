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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروعات حياة كريمة

وسط فرحة الأهالى.. افتتاح محطة مياه العوامر وبني برزة بأبوتشت في قنا

افتتاح محطة مياه
افتتاح محطة مياه بقنا

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، محطة مياه عوامر بنى برزة بمركز أبوتشت التى تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتكلفة مالية بلغت ٣٠ مليون جنيه.

 

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والعميد وليد محمد، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا ، والمقدم أشرف السيد، مدير مشروعات حياة كريمة بمركز أبوتشت ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ، وعدد من أهالى القرى المستفيدة من المحطة.

 

 

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قال محافظ قنا ، إن المحطة مقامة على مساحة ١١٠٠م ، بطاقة إنتاجية ٦٠ لتر / ثانية ، و تتكون من وحدتين نقالى طاقة كل منهما الإنتاجية ٣٠ لتر / ثانية ، بتكلفة إجمالية وصلت إلى ٣٠ مليون جنيه.

 

و أشار الداودى، إلى أن المحطة سوف تخدم أكثر من ٣٠ ألف مواطن من أهالى قرى العوامر وبنى برزه والشرقى سمهود ، مشيداً بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحى بصفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم ، وضمان استدامة وإستمرارية تقديم الخدمة.

 

و أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، بأن الشركة تحرص على تطوير محطاتها القائمة بشكل دورى، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة بهدف تحسين جودة مياه الشرب ، وحل مشكلات المياه التى تواجهها بعض المناطق ، وتحقيق هدف المحافظة فى الحفاظ على صحة المواطنين ، و توفير حياة كريمة لهم ، تنفيذاً لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

 

افتتاح محطة مياه بقنا
افتتاح محطة مياه بقنا
افتتاح محطة مياه بقنا
افتتاح محطة مياه بقنا
افتتاح محطة مياه بقنا
افتتاح محطة مياه بقنا
افتتاح محطة مياه بقنا
افتتاح محطة مياه بقنا
افتتاح محطة مياه بقنا
قنا حياة كريمة محطة مياه عوامر بني برزة أبوتشت

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