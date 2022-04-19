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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: افتتاح خط الإنتاج الأول بمصنع السكر في المنيا مايو المقبل

وزير الزراعة
وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع د كمال عبدالله المدير التنفيذي لشركة القناة للسكر والوفد المرافق له، لبحث الموقف التنفيذي للمصنع والأرض التابعة للشركة بحضور د محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

تناول اللقاء بحث الجدول الزمني لافتتاح المصنع المقام على مساحة 200 فدان والذي يشمل خطي إنتاج بطاقة إنتاجية حوالي 36 ألف طن سكر يوميا (18 ألف طن لكل خط) والمزمع افتتاح الخط الاول في شهر مايو المقبل ، حيث يستوعب المصنع 900 ألف طن بنجر سنويا  500 من انتاج الأرض التابعة للشركة و 400 من الزراعة التعاقدية مع مزارعي البنجر.

كما تناول اللقاء أيضا الموقف التنفيذي لاستصلاح واستزراع الـ 180 ألف فدان التابعة للشركة والمستهدف زراعتها بالبنجر باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا الري والزراعة .

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار الأجنبي في جميع المجالات وخاصة الزراعية، مشيرا إلى ان الاستثمار في مصر آمن وواعد.

ووجه القصير بتقديم جميع أنواع الدعم للمشروع الذي يعتبر نموذجا يحتذى للمشروعات الإنتاجية والذي يسهم في توفير فرص عمل وكذلك إنتاج سلعة استراتيجية هامة كما وجه بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية من خلال معهد المحاصيل السكرية وكذلك مجلس المحاصيل السكرية ومعهد الأراضي والمياه بالإضافة إلى تفعيل منظومة الزراعة التقاعدية بين وزارة الزراعة متمثلة في مركز الزراعة التعاقدية وشركة القناة والبنك الزراعي والمزارعين.

كما وزير الزراعة وجه أيضا بالاستفادة من المخلفات الزراعية وتفل البنجر في صناعة الأعلاف من خلال التعاون مع معهد الإنتاج الحيواني والمركز الاقليمي للأغذية والاعلاف.

الزراعة الخط الأول مصنع السكر المنيا مايو شهر مايو

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