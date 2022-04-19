توقيع مذكرة تفاهم بين مهندسي الإسكندرية وجمعية رجال الأعمال لتمويل المشروعات الصغيرة

وقع الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ، والدكتور عبد المنعم حافظ ، نائب رئيس جمعية رجال أعمال اسكندرية مذكرة تفاهم فى مجالات الصناعة والطاقة وتنمية المشروعات الصغيرة لصالح المهندسين.

فى البداية رحب الدكتور هشام سعودى، بالتعاون المشترك بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وجمعية رجال الاعمال، مؤكدا أن الجمعية رائدة فى العمل العام ولها نشاط ودور كبير فى المجتمع ليس فقط الإسكندرية ولكن فى كافة المحافظات.

واضاف أن توقيع مذكرة التفاهم بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وجمعية رجال الأعمال جاء لخدمة المهندسين وذويهم فى الخدمات التى تقدمها الجمعية من خلال تقديم الخدمات التمويلية وكذلك الخدمات غير التمويلية المتضمنة تنظيم ورش عمل تفاعلية للمهندسين عن كيفية اعداد دراسات الجدوى الفنية والتمويلية والتسويقية وغيرها من الدراسات.

وأكد أنه من ضمن التعاون المشترك تنظيم معارض لمنتجات اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المقترضين من المشروع بهدف مساعدة المهندسين اصحاب المشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تسويق منتجاتهم بالاضافة الي تلبية احتياجات المهندسين واسرهم من المنتجات والخدمات.

وفى كلمته قال الدكتور حسن لطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن مذكرة التفاهم بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وجمعية رجال اعمال إسكندرية سيتم تنفيذها بالتعاون بين لجنة الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة بنقابة المهندسين بالإسكندرية ومشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال اعمال اسكندرية وهي الجمعية العريقة والرائدة على مستوى جمهورية مصر العربية في مجالات تأسيس و تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف إن مذكرة التفاهم بين النقابة والجمعية تأتي في إطار الحرص على دعم الاقتصاد القومي والعمل على تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة من خلال تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأصحاب المهن – وبصفة خاصة المهندسين – من خلال آليات تحقق استراتيجية الدولة في التقدم والبناء والنماء، وتوطيداً لأواصر التعاون المشترك وتعزيزاً للعلاقات وتبادل الخبرات بين نقابة المهندسين بالاسكندرية وجمعية رجال أعمال إسكندرية في مجالات الصناعة والطاقة وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تصميم وترويج منتجات تمويلية وغير تمويلية جديدة متخصصة تستهدف تأسيس مشروعات جديدة، وتساهم في تقديم برامج تشغيل وتوظيف تخدم الزملاء المهندسين.

وأشار إلى انه طبقا لمذكرة التفاهم سيتم التعاون على مستوى مشروع تنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والحرفية التابع لجمعية رجال أعمال اسكندرية ولجنة الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة بالنقابة.

وأكد أنه ستكون بداية المرحلة الأولى من التعاون بين المشروع ولجنة الصناعة والطاقة من خلال تصميم منتجات تمويلية جديدة متخصصة للمهندسين وفق آليات متعددة منها إجراء دراسة لمعرفة احتياجات المهندسين لمراعاتها في تصميم المنتج الجديد وكافة المنتجات التمويلية المستقبلية وبما يتناسب مع القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات الادارية المعنية برقابة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

كما اكد انه سيتواجد مسئول اتصال بين النقابة والجمعية مع تخصيص مكان دائم له وذلك لتقديم خدمات المشروع للمهندسين ، كما سيتم تأسيس مركز خدمة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمقر نادي المهندسين بسابا باشا ليضم مكتب الاتصال بين الجمعية والنقابة.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ، إنه سعيد بالتعاون المشترك مع نقابة المهندسين بالإسكندرية وتقديم خدمات عديدة للمهندسين وإدراجها ضمن الخدمات التى تقدمها الجمعية للمجتمع السكندرى، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ البرتوكول على الفور بعد مناقشة آليات التفعيل وفتح المكتب الدائم فى نادى المهندسين بسابا باشا.

حضر توقيع البرتوكول أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية المهندس صلاح حامد، أمين النقابة المهندس كريم عزت أمين الصندوق ، المهندس خالد أمين، المهندس أحمد محمود، المهندس محمد سعيد ، المهندس محمد قبيصى، كما حضر أعضاء مجلس ادارة جمعية رجال أعمال إسكندرية .