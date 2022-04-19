بـ7 قوافل طبية.. صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ13 الف مواطن

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان مديرية الصحة نفذت 7 قوافل طبية بقرى المحافظة شملت ( قرية دير الجرنوس بمغاغة - تندة بملوى - السلطان حسن و ريحانه بأبوقرقاص - بنى حرام بديرمواس - صندفا و الفرجانى ببنى مزار) وذلك على مدار شهر مارس الماضى.

وأضاف انه تم توقيع الكشف الطبى على 13 الف و 337 حالة فى تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

من جانبه ، أشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا انه تم عمل عدد (1116) تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه لعدد (267) حالة و رسم قلب لعدد (9) حالات و اشعة سينية لعدد (43) حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد (852) متردد وتحويل للمستشفى عدد (341)حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد (754) متردد.