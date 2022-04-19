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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد شكوى الأهلي وبلاغ النيابة.. ما العقوبة التي نتظر خالد الغندور ؟

خالد الغندور
خالد الغندور

أثار الإعلامي خالد الغندور، الرأي العام الرياضي في مصر خلال الساعات الأخيرة بعد نشر تصريحات مفبركة لحكم الفار في مباراة الأهلي والرجاء، مما اعتبره نادي الأهلي وجماهيره تعمد لتأجيج الجماهير وإثارة الفتنة بين جمهور الأهلي والرجاء المغربي.

ويلتقي النادي الأهلي مع الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة القادمة في ستاد محمد الخامس، بعد انتهاء مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1 للأهلي.

ماذا فعل خالد الغندور ؟

نشر خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك، تصريحات منسوبة للحكم مهدي عبيد حكم الفار في مباراة الأهلي والرجاء، قال فيها: "المخرج المصري محمد نصر تعمد إخفاء تصوير زاوية الكاميرا الخلفية عني، لم اشاهد لمسة الكرة في القدم غير في البث المباشر واتأسف لجماهير الرجاء المغربي".

 وبعد التدقيق في تصريحات مهدي عبيد تبين أنها تصريحات مفبركة، وأن الحكم لم يدلِ بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية سواء في بلده الجزائر او خارجها.

غضب أهلاوي 

وشنت جماهير النادي الأهلي هجومًا عنيفًا على خالد الغندور عبر منصات التواصل الاجتماعي مع هاشتاجات تطالب بمحاسبة خالد الغندور وإيقافه.

وقالت جماهير النادي الأهلي إن خالد الغندور يتعمد تأليب جماهير الرجاء ضد لاعبي ومشجعي الأهلي وإثارة الفتنة بين الجمهور المصري والمغربي قبل موقعة حاسمة تجمع الفريقين.

شكوى أهلاوية للمجلس الأعلى للإعلام 

من جانبها قررت إدارة النادي الأهلي رفع شكوى ضد الإعلامي خالد الغندور للمجلس الأعلى للإعلام الذي أقر في وقت سابق مدونة للسلوك الرياضي للإعلاميين.

وقال الأهلي في شكواه إن ما يقوم به خالد الغندور من تدوينات عبر حسابه الرسمي على «الفيسبوك»، كلها غير حقيقية، تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي، الذي سوف يتوجه إلى المغرب صباح غدٍ لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس.

ويطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة.

خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية، فقد حدث ذلك عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات 2020. 

بلاغ للنائب العام 

وعلى نفس الصعيد، تقدم محمد رشوان محامي النادي الأهلي بلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور، يتهمه فيه بإثارة الفتنة بين جماهير الأهلي والرجاء.

وقال رشوان عبر حسابه على فيسبوك: "تقدمت اليوم ببلاغ رسمي ضده إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحاله المشكو في حقه للتحقيق العاجل".

وأضاف: "خالد الغندور ارتكب جريمة نشر الأخبار الكاذبة المعاقب عليها بنص المادة ١٨٨ من قانون العقوبات وكذلك جريمة تكدير الأمن والسلم العام.

وأضاف أن الغندور نشر أخبار مُفبركة على "فيسبوك" تناولت تصريحات منسوبة لحكام مبارة الأهلي المصري والرجاء المغربي؛ قاصدا استثاره جمهور الرجاء المغربي وشحنه ضد بعثة النادي الأهلي التي ستخوض مباراة العودة برئاسة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والبعثة الرسمية والاعبين، ما يتسبب في هجوم الجماهير المغربية على البعثة أو التعدي عليها قولا أو فعلا.

مسار الشكوى والعقوبة المتوقعة 

ووفقًا لمدونة السلوك الرياضي التي أقرها المجلس الاعلى للإعلام والتي تتضمن 28 بندًا، فإن خالد الغندور لم يلتزم بضوابط تلك المدونة وهو ما يضعه أمام عقوبة حتمية.

ومن المقرر بحسب الإجراءات المتبعة ان يستلم المجلس الأعلى للإعلام الشكوى التي بعث بها الأهلي صباح اليوم، ومن ثم يعرضها على لجنة الشكاوى بالمجلس، مرفق بها الأدلة والصور والتسجيلات المرئية والصوتية إن وجدت، والتي تتعلق بمضمون الشكوى.

ووتبحث لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام الشكوى من كافة الجوانب، ثم تستدعي المشكو في حقه ( خالد الغندور ) لسؤاله، قبل أن تتخذ قرارها النهائي.

يُرسل قرار لجنة الشكاوى بعد التحقيق المستفيض إلى رئيس المجلس الكاتب الصحفي كرم جبر، الذي يعلن عن قرار المجلس بشكل نهائي، وتتم هذه الإجراءات في غضون أيام.

ومن المتوقع في مثل هذه الحالات، وفقًا لقضايا مشابهة أن تتمثل العقوبة في إيقاف المشكو بحقه - حال إدانته - ومنعه من الظهور على أي وسيلة إعلامية لفترة ما يحددها المجلس.

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