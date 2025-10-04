بعد هجوم كنيس مانشستر .. رئيس الحكومة البريطانية يمنع التظاهر تضامناً لفلسطين اليوم

وجه رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر رسالة إلى حراك التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة، عبر صحيفة "ذا جويش كرونيكل" الداعمة لإسرائيل، داعياً البريطانيين إلى عدم التظاهر اليوم السبت، وذلك "احتراماً لحزن اليهود البريطانيين هذا الأسبوع" بعد هجوم كنيس مانشستر.

و كتب ستارمر، الذي زار الكنيس في مانشستر أمس الجمعة، : "الاحتجاج السلمي ركن أساسي في ديمقراطيتنا، وهناك قلق مُبرر بشأن المعاناة في غزة، لكن أقلية استخدمت هذه الاحتجاجات ذريعةً لتأجيج خطابات معادية للسامية"، وأضاف: "أحث كل من يُفكر في الاحتجاج في نهاية هذا الأسبوع على إدراك حزن اليهود البريطانيين هذا الأسبوع واحترامه. هذه لحظة حداد. ليس هذا وقت تأجيج التوتر والتسبب في المزيد من الألم"،و ذلك بحسب وكالة تسنيم الدولية للانباء.



ولم يطلب ستارمر أو أي وزراء آخرين من أي جهات أخرى وقف نشاطاتها بسبب حادث مانشستر إلّا من حراك التضامن مع الشعب الفلسطيني، فيما يعتبره الكثيرون خلطاً غير مبرّر.

و في سياق متصل ، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه يواصل عملياته في مدينة غزة محذرا السكان من العودة إليها رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف القصف، و بدء مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، افيخاي أدرعي أن المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة، حيث بعث إنذار عاجل إلى جميع سكان قطاع غزة.

‏وقال: "البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرًا كبيرًا ولذلك يبقى شارع الرشيد مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبًا، وقوات جيش الدفاع لا تزال تُطوّق مدينة غزة حيث تشكل محاولة العودة إليها خطرًا شديدًا ومن أجل سلامتكم، تجنّبوا العودة شمالًا أو الاقتراب من مناطق عمل قوات جيش الدفاع في أي مكان في القطاع - حتى في جنوبه"