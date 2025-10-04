قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد هجوم كنيس مانشستر .. رئيس الحكومة البريطانية يمنع التظاهر تضامناً لفلسطين اليوم

التظاهرات في بريطانيا
التظاهرات في بريطانيا

وجه رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر رسالة إلى حراك التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة، عبر صحيفة "ذا جويش كرونيكل" الداعمة لإسرائيل، داعياً البريطانيين إلى عدم التظاهر اليوم السبت، وذلك "احتراماً لحزن اليهود البريطانيين هذا الأسبوع" بعد هجوم كنيس مانشستر.

و كتب ستارمر، الذي زار الكنيس في مانشستر أمس الجمعة، : "الاحتجاج السلمي ركن أساسي في ديمقراطيتنا، وهناك قلق مُبرر بشأن المعاناة في غزة، لكن أقلية استخدمت هذه الاحتجاجات ذريعةً لتأجيج خطابات معادية للسامية"، وأضاف: "أحث كل من يُفكر في الاحتجاج في نهاية هذا الأسبوع على إدراك حزن اليهود البريطانيين هذا الأسبوع واحترامه. هذه لحظة حداد. ليس هذا وقت تأجيج التوتر والتسبب في المزيد من الألم"،و ذلك بحسب وكالة تسنيم الدولية للانباء.


ولم يطلب ستارمر أو أي وزراء آخرين من أي جهات أخرى وقف نشاطاتها بسبب حادث مانشستر إلّا من حراك التضامن مع الشعب الفلسطيني، فيما يعتبره الكثيرون خلطاً غير مبرّر.

و في سياق متصل ، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه يواصل عملياته في مدينة غزة محذرا السكان من العودة إليها رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف القصف، و بدء مفاوضات وقف إطلاق النار.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، افيخاي أدرعي أن المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة، حيث بعث إنذار عاجل إلى جميع سكان قطاع غزة.

‏وقال: "البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرًا كبيرًا ولذلك يبقى شارع الرشيد مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبًا، وقوات جيش الدفاع لا تزال تُطوّق مدينة غزة حيث تشكل محاولة العودة إليها خطرًا شديدًا ومن أجل سلامتكم، تجنّبوا العودة شمالًا أو الاقتراب من مناطق عمل قوات جيش الدفاع في أي مكان في القطاع - حتى في جنوبه"

كير ستارمر المملكة المتحدة غزة اليهود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

عادل زيدان

برلماني : خفض أسعار الفائدة رسالة ثقة للاقتصاد المصري وداعم قوي للاستثمار والنمو

قانون العمل

من الأجر إلى طبيعة العمل.. تفاصيل العقود بقانون العمل

البنك المركزي

الشعب الجمهوري: خفض الفائدة 1% رسالة إيجابية للأسواق ويعكس تراجعا في التضخم

بالصور

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد