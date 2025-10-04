تفاصيل إنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد

في خطوات جادة اتخذتها الدولة لتوطين صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي بمصر، في محافظة الوادى الجديد تمهيدالتعميم التجربة بعد نجاحها في باقي محافظات الجمهورية..

محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن البروتوكول الذي وقعته المحافظة لإنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي على مساحة 250 فدانا بمدينة الخارجة الشهر الماضي، يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لتوطين صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي بمصر، وتعميم التجربة بعد نجاحها في باقي محافظات الجمهورية.

توقيع البروتوكول



وأضاف محافظ الوادي الجديد أن توقيع البروتوكول كان بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويعد خطوة مهمة للحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، كما يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن زيادة دخل المزارعين والعاملين به.

ينتج المشروع حوالي 25 طنًا من الحرير

وأوضح أنه من المقرر أن ينتج المشروع حوالي 25 طنًا من الحرير الطبيعي خلال 4 سنوات، وسيساهم في توفير المادة الخام لبعض الصناعات القائمة على الحرير الطبيعي مثل الملابس والسجاد وبعض الصناعات الطبية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات والاحتياجات اللوجيستية اللازمة للإسراع بالخطوات التنفيذية للمشروع.