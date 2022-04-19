تحديات وإصرار..شويكار خليفة تتحدث عن مسيرتها في مجال الإخراج

تحدثت المخرجة شويكار خليفة، عن مسيرتها في مجال الإخراج، قائلة: مسيرتي كانت مليئة بالتحديات والإصرار، متابعة: حفرت في الصخر عشان أوصل وأتعلم".

وأضافت :" شويكار خليفة" خلال لقائها مع برنامج "كنوز الوطن"، الذي يقدمه الإعلامي أيمن عدلي، على فضائية "أخبار مصر"، :"الفوازير كانت بمثابة نقلة كبيرة في مسيرتي المهنية، متابعة: قمت بإنتاج تترات متحركة بجانب الفوازيز..ومن هنا بدأت في مجال الفوازير و الأفلام الخداعية والتترات المتحركة.

ولفتت إلى أنها حصلت على جائزة بعد إخراجها فيلم "توفيق الحكيم"، متابعة:" مكنتش مقدمة في مهرجان الجوائز ولكن الإدارة هي من قامت بترشيحه".

وفي سياق متصل:قالت المخرجة شويكار خليفة، إن البيئة والأسرة لهم تأثير كبير عليها، سواء فنيا أو علميا، معقبة: “مكنش فيه حاجة فى الشيئين دول تتطغي على حاجة فى أسرتي.. وكل حاجة كانت بتاخد حقها”.

واضافت شويكار خليفة خلال لقائها مع برنامج "كنوز الوطن"، الذي يقدمه الإعلامي أيمن عدلي، على فضائية "أخبار مصر"، أنها تخرجت من كلية الفنون الجميلة، حيث أنها كانت تريد الإلتحاق بها منذ البداية، وتزوجت وهي فى الكلية، مما زادت المسئولية لديها.



