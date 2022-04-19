عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022

أرشيفية
أرشيفية

خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2022 و 2023 ، قائلاً إن الضربة الاقتصادية من الغزو الروسي لأوكرانيا ستنتشر على نطاق واسع.

وتتوقع المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، معدل الناتج المحلي الإجمالي 3.6% للاقتصاد العالمي هذا العام ولعام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 0.8 و 0.2 نقطة مئوية، على التوالي ، من توقعاتها التي تم نشرها في يناير، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي”.

وقال بيير أوليفييه جورنشاس ، المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي ، في مدونة اليوم الثلاثاء ، بمناسبة صدور تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي: “الآفاق الاقتصادية العالمية تراجعت بشدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غزو روسيا لأوكرانيا”.

وقال جورينشاس في مدونته: “ستنتشر آثار الحرب على نطاق واسع ، مما يزيد من ضغوط الأسعار ويؤدي إلى تفاقم تحديات السياسة الكبيرة”.

وفي سياق متصل، خفض البنك الدولي أيضًا توقعاته للنمو العالمي في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ويقدر الآن معدل نمو بنسبة 3.2% من 4.1% لعام 2022.

وفرضت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات التي تستهدف البنوك الروسية والأقلية الحاكمة والطاقة.

نشرة أخبار العالم | الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ 20 عام.. آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. خطة الأمم المتحدة مع "أنصار الله"

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد 206 أثرياء روس وانفصاليين بأوكرانيا

صندوق النقد الدولى الاقتصاد العالمى أوكرانيا نمو روسيا الاتحاد الأوروبي العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

دعوات بكثرة الإنجاب.. ماذا يفعل الهندوس لمنع تحول الهند دولة إسلامية

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو إلقاء أب لابنته من البلكونة لتقديمه إلى النيابة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

تصوير بالملابس الداخلية لابتزازهن.. اعترافات عصابة تزويج القاصرات عرفيا بالجيزة

ترشيحاتنا

عالم بالأوقاف يوضح كيف يكون التوكل على الله بالمعنى الحقيقي .. فيديو

السيسي يوجه بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية

صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% خلال 2022

ليلى غفران تخرج عن صمتها وتتحدث عن ابنتها المقتولة وواقعة مسجد الحسين "فيديوجراف"

موسوعة"أعلام ورموز قنا"تصدر قريبا.. تفاصيل

مستشفى النجوم | ويجز يتعرض لحادث سير وحالة عبد الرحمن أبو زهرة غير مستقرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الأحمد بطل "العائدون" في حوار خاص لـصدى البلد: مخرج المسلسل استثنائي وسعيد بتجربتي الأولى بالدراما المصرية

نجوم الفن والإعلام يحتفلون بانتهاء تصوير "دايما عامر"

شخصية آشلي في «الكبير أوي».. أين اختفت وكيف تبدو ملامحها الآن؟

بعد انكسار الموجة الحارة.. ماذا ينتظر المصريين في الأيام المقبلة| الأرصاد تجيب

فيديو

فرقة ثلاث اخوات فى تحدي جديد لاغنية يا معافر لـ شيرين

هتعقد في بيتك كام يوم ؟ .. تفاصيل إجازة عيدي الفطر والعمال

ليس الأول.. كيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع مدعي النبوة في الإسماعيلية؟

مؤتمر هام غدا.. القصة الكاملة لشائعة إقالة وزير التعليم

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ