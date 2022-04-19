صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022

خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2022 و 2023 ، قائلاً إن الضربة الاقتصادية من الغزو الروسي لأوكرانيا ستنتشر على نطاق واسع.

وتتوقع المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، معدل الناتج المحلي الإجمالي 3.6% للاقتصاد العالمي هذا العام ولعام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 0.8 و 0.2 نقطة مئوية، على التوالي ، من توقعاتها التي تم نشرها في يناير، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي”.

وقال بيير أوليفييه جورنشاس ، المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي ، في مدونة اليوم الثلاثاء ، بمناسبة صدور تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي: “الآفاق الاقتصادية العالمية تراجعت بشدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غزو روسيا لأوكرانيا”.

وقال جورينشاس في مدونته: “ستنتشر آثار الحرب على نطاق واسع ، مما يزيد من ضغوط الأسعار ويؤدي إلى تفاقم تحديات السياسة الكبيرة”.

وفي سياق متصل، خفض البنك الدولي أيضًا توقعاته للنمو العالمي في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ويقدر الآن معدل نمو بنسبة 3.2% من 4.1% لعام 2022.

وفرضت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات التي تستهدف البنوك الروسية والأقلية الحاكمة والطاقة.