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رئيس التحرير
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أخبار البلد

معلومات الوزراء: مصر تعزز من جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا يتناول الجهود المصرية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث رفعت الدولة من حجم استثماراتها في السنوات الأخيرة من أجل تحقيق تلك الأهداف، وقد خصصت الدولة نحو 750 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة من أجل القضاء على الفقر.

ووصل حجم الدعم المقدم لكل من الخبز والسلع التموينية إلى حوالي 402 مليار جنيه، بالإضافة إلى 270 مليار جنيه للبرامج الصحية ونحو 440 مليار جنيه لبرامج التعليم وحوالي 93 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي.

فيما وصل حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة إلى 336 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالإضافة إلى 270 مليار جنيه للبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية، ونحو 187 مليار جنيه لبرامج الإسكان والمرافق، وحوالي 150 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة.

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التنمية المستدامة السلع التموينية الصرف الصحى مياة الشرب

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