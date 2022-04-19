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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: الأنشطة الأدائية ومجالات التقييم بالابتدائية تواكب التوجهات الحديثة بالتقويم التربوي

طلاب
طلاب

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه مع التطوير الحديث في مناهج الصف الرابع الابتدائي وهو ما يعرف بتطوير التعلم، اصبح من المهم احداث ما يعرف بتطوير التقويم المتصل بذلك التعليم.

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وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه تم إضافة الأنشطة الادائية كأحد مجالات التقييم وهي عبارة أنشطة تقيس مدى اكتساب الطالب للمهارات التي تدرب عليها، أثناء الفصل الدراسي في مادة معينة ، وبالتالي اصبح التقويم نظريا من خلال الامتحانات التحريرية وعمليا من خلال الأنشطة الادائية وهو ما يتفق مع التوجهات الحديثة في التقويم التربوي والتي تعرف بالتقويم الشامل والتقويم الحقيقي أو الأصيل. 

وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة الا يقتصر تقويم التلاميذ فقط على النواحي النظرية في امتحانات اخر العام بل يجب ان يتضمن أيضا المهارات الادائية العملية ، مما يجعل لعملية التعلم وظيفة حقيقية متصلة بتطبيق المعلومات المكتسبة في الحياة الواقعية. 

وتابع: وهذا ما يحدث بالفعل في السنوات الأعلى من التعليم ولكن مع التطور اصبح مثل هذا التقييم يبدا من الصف الرابع الابتدائي. وفي ضوء أهمية مثل تلك المهام الادائية خصصت لها 35% من الدرجة النهائية في كل مادة.

أعلن الدكتور تامر شوقي، عن تأييده لحرص الوزارة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مناهج التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مؤكدًا أن تطوير المناهج الجديدة يتناسب مع خصائص التلاميذ في هذا السن، وهو الهدف الذي يسعي الية الأن القطاع التعليمي المصري، لتعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

وخاطبت المديريات التعليمية الإدارات بشأن تقييم الطلاب فى مواد الأنشطة وغير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع، قبل امتحانات التيرم التانى  فى المواد الدراسية الأساسية وتقييمات الصفوف الأولى، واستعدادات امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2021/2022،  مع مراجعة التقويمات المنخفضة للطلاب وإخطار إدارة المرحلة لتشكيل لجنة لمراجعة التقويمات قبل بدء الامتحانات

كما وجهت المديريات التعليمية، الإدارات بمراجعة عملية تقويمات طلاب الصفوف الأولى ومطابقتها للمواصفات وتحليل التقييمات للوقوف على أسباب الضعف لدى الطلاب لوضع حالة وقائية لهم، كما طالبت بالتركيز على الاستعدادات للامتحانات من خلال متابعة معدلات الكنترول لكل مدرسة وفق القواعد للتأكد من انتهاء جميع الطلاب من الامتحانات العملية والأنشطة ومتابعة تأمين حجرة الأسئلة وحجرة الكنترول ومناسبة مكان الحجرتين ومتابعة مدى كفاية الأثاث وصلاحيته وتوافر أجهزة الإطفاء وتوزيعها على اللجان بالشكل المثالي.

الانشطة الادائية مجالات التقييم الامتحانات التحريرية التقويم التربوي المهارات الادائية Jobs Education

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