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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين من سحور مسلسل دايما عامر عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانه ميرنا نور الدين صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وظهرت فيها مرتديةً فستانا أسود وكردشيان بني اللون ،معتمدة علي الميكب الناعم المائل الي ترابي ،وعلقت قائلةً:"سحور مسلسل #دايماً_عامر شكراً للمنتج الخلوق الكبير كامل ابو على".

مما نال إعجاب متابعها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معها عبر التعليقات .

 

 

وتنشغل الفنانة ميرنا نور الدين في تصوير مسلسل "دايما عامر" الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2022، بطولة لبلبة، ومصطفى شعبان، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، ومحمد محمود، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، وأمل رزق، ولمى كتكت، وأحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهوارى.

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