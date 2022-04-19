ضربها بشومة قبل الإفطار.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بالدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها اليوم الثلاثاء على يد زوجها بعزبة الشقرف التابعة لمركز بلقاس فى محافظة الدقهلية عقب قيامه بالتعدى عليها بالضرب بشومه على رأسها خلال مشاجرة بينهما.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بمصرع ربة منزل على يد زوجها خلال مشاجرة بينهما بعزبة الشقرف التابعة للمركز ووفاتها.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع آية رزق القبانى 28 عاما بعدما تعدى عليها زوجها بالضرب على رأسها مستخدمًا قطعة خشبية "شومة" فسقطت أرضًا وتوفيت في الحال وتركها وفر هاربًا.

وبالفحص تبين أن المتوفاه كانت قد تركت منزل الزوجيه منذ عدة شهور بسبب خلافات سابقه مع زوجها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه والتى أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة.