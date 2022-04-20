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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|افتتاح الاجتماعات السنوية لمجلس البنوك الإسلامية

أرشيفية
أرشيفية

افتتح المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أمس الثلاثاء اجتماعاته السنوية لعام 2022، التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية في المنامة بالبحرين.


وبحسب وكالة الانباء السعودية “واس” تشهد الاجتماعات ندوات افتراضية حول عدد من المواضيع الناشئة في الصناعة المالية الإسلامية، إلى جانب عقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرون للمجلس العام ، بهدف جمع الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين في منصات حوارية تناقش نشاط المجلس العام خلال الفترة السابقة وخطط العمل المستقبلية، بالإضافة إلى التوجهات الجديدة والفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المالية بشكل عام وصناعة الخدمات المالية الإسلامية بشكل خاص.

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وشهد اليوم الأول انعقاد الاجتماع الثامن عشر للهيئة العلمية للاعتماد، ناقش خلاله الأعضاء تعزيز خارطة طريق التطوير المهني لخدمة الصناعة المالية الإسلامية ومواكبة التطورات العالمية، فيما عقدت الحلقة الاستراتيجية للتأهيل والتطوير المهني لمناقشة أساليب التدريب الحديث لتقديم تجربة تعليمية عالية المستوى تتماشى مع معايير الجودة العالمية.


كما عقدت جلسة حوارية بمشاركة رواد التدريب في المالية الإسلامية ، شددت على أهمية تطبيق الأساليب الحديثة في التدريب لمواكبة التطورات الحالية من خلال تبادل الآراء والأفكار حول الفرص والتحديات في كيفية تطوير الدورات التدريبية والشهادات المهنية لتتماشى مع المواضيع الناشئة حول التحول الرقمي والاستدامة في المالية الإسلامية، بالإضافة مناقشة دمج الاتجاهات والتطورات الحالية مع التدريب والتأهيل المهني.

اقتصاد السعودية التحول الرقمي الدورات التدريبية الجمعيه العموميه البنوك الإسلامية Finance Real Estate

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