أحمد سيد زيزو يحتفل بفوز الزمالك على الاتحاد السكندري

احتفل أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء، بفوز الزمالك على الاتحاد السكدري بهدفين مقابل لاشئ فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من المسابقة المحلية.

ونشر زيزو صور له من المباراة عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا: "3+" وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.



الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 35 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 15 فى المركز الثاني عشر من ترتيب السمابقة .

وسجل زيزو، هدف الزمالك الاول في الدقيقة 13من زمن المباراة بعد تمريرة من أوباما إلى زيزو الذي سدد كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك لترتطم بالعارضة وتدخل إلى مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد.

وأشهر الحكم البطاقة بطاقة حمراء على سعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد بعد تدخل قوي للغاية على قدم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الدقيقة 44من زمن المباراة.

سجل محمد عبد الغني هدف اللقاء الثاني من كرة عرضية رائعة من زيزو من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك ليرتقى لها محمد عبد الغني برأسية رائعة داخل الشباك فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء.