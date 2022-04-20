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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سيد زيزو يحتفل بفوز الزمالك على الاتحاد السكندري

امام وزيزو وفتوح
امام وزيزو وفتوح

احتفل أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء، بفوز الزمالك على الاتحاد السكدري بهدفين مقابل لاشئ فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من المسابقة المحلية.

 

ونشر زيزو صور له من المباراة عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا: "3+" وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.


الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 35 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 15 فى المركز الثاني عشر من ترتيب السمابقة .

 

وسجل زيزو، هدف الزمالك الاول في الدقيقة 13من زمن المباراة بعد  تمريرة من أوباما إلى زيزو الذي سدد كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك لترتطم بالعارضة وتدخل إلى مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد.

 

وأشهر الحكم البطاقة بطاقة حمراء على سعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد بعد تدخل قوي للغاية على قدم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الدقيقة 44من زمن المباراة. 

 

سجل محمد عبد الغني  هدف اللقاء الثاني من كرة عرضية رائعة من زيزو من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك ليرتقى لها محمد عبد الغني برأسية رائعة داخل الشباك فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

 

نادي الزمالك الاتحاد السكندري أحمد سيد زيزو ترتيب الدورى الدوري المصري

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