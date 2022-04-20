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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: عقوبات روسيا لا تعرقل صادرات الحبوب

أمريكا: عقوبات روسيا
أمريكا: عقوبات روسيا لا تعرقل صادرات الحبوب

اتخذت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، خطوات لتوضيح أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، لا تعرقل الصادرات الزراعية من الحبوب وغيرها، كما لا تعرقل الصادرات الطبية وأشكال الدعم الأخرى.

وحسب “رويترز” أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في ورقة حقائق أنه يمكن للأمريكيين المشاركة في المعاملات المتعلقة بالصادرات الزراعية والطبية، وعمل المنظمات غير الحكومية، والمساعدة الإنسانية، وخدمات الاتصالات والإنترنت لدعم التدفق الحر للمعلومات.

كما أجازت وزارة الخزانة الأمريكية، المعاملات الضرورية لبعض الأنشطة، بما في ذلك المشاريع الإنسانية في روسيا وأوكرانيا، من قبل المنظمات غير الحكومية رغم العقوبات الأمريكية على موسكو.

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وفرضت واشنطن العديد من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، بما في ذلك عقوبات تستهدف أكبر بنوك البلاد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أصدرت تراخيص عامة إلى جانب العقوبات تسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والتجارة الزراعية والطبية وغيرها من أشكال الدعم.

أمريكا روسيا واشنطن الصادرات الزراعية أوكرانيا الحبوب بوتين

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