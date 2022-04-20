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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حلم جيل أصبح حقيقة.. نزع ملكية خمسة أفدنة لإقامة توسعات مستشفيات جامعة المنوفية

مقترح إنشاء مدينة
مقترح إنشاء مدينة جامعة المنوفية الطبية

 

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن صدور قرار دولة رئيس الوزراء  الدكتور مصطفي مدبولي رقم (1347) لسنة 2022  بشأن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر بهدف المنفعة العامة على قطعة ارض بمسطح  (5 افدنة) و (4 قراريط) و (10 أسهم) لصالح تنفيذ مشروع توسعة مستشفيات جامعة المنوفية.


توجه الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة بخالص الشكر و التقدير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي دعم سيادته و إصداره قرار المنفعة العامة لصالح مستشفيات جامعة المنوفية، و الشكر موصول اللواء إبراهيم أيوليمون محافظ المنوفية علي دعم سيادته و حرصه على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية داخل محافظة المنوفية و دعمه للمشروع،

من جانبه أعرب الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن سعادته البالغة بصدور قرار دولة رئيس الوزراء بنزع ملكية خمسة أفدنة بحري المستشفيات الجامعية، مشيرا الي بأن الحلم الذى أنتظره أجيال كثيرة من أبناء كلية الطب و مستشفيات جامعة المنوفية بات حقيقة على أرض الواقع تهدف لمزيد من التحديث و التطوير للخدمة الطبية داخل محافظة المنوفية. 


وتوجه الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية   بالأصالة عن نفسه و عن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بخالص الشكر و التقدير لجميع الداعمين لمشروع توسعة مستشفيات جامعة المنوفية  الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة علي الدعم اللامحدود و السعي الحثيث في كل خطوات المشروع و الشكر موصول لنواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، و الشكر للدكتور أبمن عبد الحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة علي جهوده في إعداد المشروع، كما يتقدم بشكر خاص لفريق العمل من  مديري المستشفيات و كل القائمين علي علي إعداد الدراسة و وضع التصور  و الخطة لمشروع توسعة مستشفيات جامعة المنوفية علي الجهد المخلص و الدؤوب و جلسات العمل التى استغرقت شهور عديدة حتى بات الحلم حقيقة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن صدور قرار دولة رئيس الوزراء بنزع ملكية خمسة أفدنة بحري المستشفيات الجامعية لصالح مشروع توسعة مستشفيات جامعة المنوفية هو فرحة كبيرة ليس لمنسوبي جامعة المنوفية فحسب بل لجميع مواطنى محافظة المنوفية لما سيمثله المشروع من تقديم طفرة طبية و خدمات نوعية جديدة تقدم لأول مرة داخل نطاق محافظة المنوفية بالكوادر و الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة المنوفية التى لديها القدرة علي تقديم المزيد من الخدمة الطبية المتميزة في ظل توفير الإمكانيات المتوقعة من هذه التوسعات.

و أضاف بأن  الهدف من هذا المشروع زيادة السعة الاستيعابية في عدد الأسرة و غرف العمليات وكذلك مجابهة الطلب المتزايد على أسرة الرعاية المركزة و القضاء بشكل فعال على قوائم الانتظار للعديد من الخدمات الطبية، حيث من المتوقع زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الأسرة من 1000 سرير إلي 3750 سرير بالإضافة لتقديم خدمات نوعية جديدة مثل زراعة الكلى والأعضاء، علاج أورام الأطفال، مراكز متخصصة لعلاج السموم و الإدمان  و غيرها من الخدمات التي ستقدم لأول مرة داخل نطاق محافظة المنوفية.

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