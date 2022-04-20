أخبار الرياضة.. محمود علاء يغيب عن مواجهة المصري.. الأهلي يكثف محاولاته لتجهيز «معلول»

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

فاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب لملاقاة الرجاء في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال، على توجيه الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، لما قام به من مجهودات كبيرة وإسعافات لإحدى الشقيقات من المغرب، التي تعرضت لأزمة صحية على متن طائرة مصر للطيران التي كانت تقل الفريق إلى المغرب صباح اليوم.

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المصري المقبلة في الدوري، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل جلسة بيتسو موسيماني وسيد عبد الحفيظ، مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي، من أجل تحديد الموقف النهائي لعلي معلول من أجل المشاركة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيأ.

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل، في قمة مؤجلات الجولة 30 لبطولة الدوري الإنجليزي.