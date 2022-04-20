محمود علاء يغيب رسميا عن مواجهة المصري بالدوري الممتاز

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المصري المقبلة في الدوري، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



وحصل محمود علاء على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 28 أبريل المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 35 نقطة يحتل المركز الأول، في حين يتوقف رصيد الفريق السكندري عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر.