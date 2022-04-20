ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

أحدثت واقعة التعدي على الطالبة "عنود عبد الله"، مؤخرا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعرضها للاعتداء والضرب في أحد شوارع التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، على يد زميلتها ووالدتها وصديقتها.

مشاجرة فتيات وإصابة 71 غرزة

تعرضت فتاة تدعى «عنود ـ 16 سنة» للإعتداء من قبل فتاة أخرى ووالدتها وصديقتها، نجم عنه تعرض عنود لجروح استوجبت 71 غرزة ـ وفق تقرير الفحص المبدئي الموقع عليها ـ حيث تم إستخدام آلات حادة تسببت في الجرح القطعي.

تفاصيل التقرير الطبي

كشف تقرير الفحص المبدئي الموقع على المجني عليها "عنود"، عن أنها تعاني من جرح قطعي بطول 2سم في اليد اليسرى بعمق 1سم، وجرح آخر بطول 5 سم بعمق 1.5 سم، وتم خياطة الجرحين 3 غرز، وجرح 5 سم بالعرض، أسفل الأضلاع والقفص الصدري.

كما تم خياطة جرح 6 سم آخر يفصل عن الرئة 1سم، وتمت خياطته على مستويين داخلي وخارجي سطحي؛ بما يقرب 26 غرزة، وأسفله جرح قطعي آخر 23 سم بعمق 4سم على الطحال والكلى.

وأضاف التقرير، أنه حال تغير المؤشرات الحيوية للمريضة، بعد 72 ساعة أو تعرضها لنزيف داخلي آخر، تُعرض مرة أخرى على غرف الاستقبال لتحديد الحالة، ومدى احتياجها إلى تدخل جراحي، وتقرر مدة علاجها بـ 21 يومًا إذا حدث أي مضاعفات في الجروح.

تحرك أمني وإخلاء سبيل

تلقى قسم شرطة التجمع الثالث، بالقاهرة الجديدة، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة، وتعرض فتاة تبلغ من العمر 16 عاما لاعتداء من قبل بعض الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وعقب فحص البلاغ، تمكنت قوة أمنية بالقبض على المتهمات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبعد العرض على النيابة العامة، أمرت بتسليم "جنى" - المتهمة الرئيسية - لوالدها كونها طفلة «13 عامًا»، وحبس والدتها "سعدية. إ"، و"ميادة. أ" 4 أيام على ذمة القضية، حيث تم إخلاء سبيلهما بعد الحبس بكفالة مالية على ذمة القضية.

ووجهت النيابة للمتهمات تهمة الضرب وليس الشروع في القتل أو إحداث عاهة مستديمة؛ كونهن اعتدين جميعا عليها بآلات حادة تسببت في قطع جرحي 71 غرزة.

نظرة غيرة تطورت الى علقة موت

روت الطفلة "عنود"، ما حدث معها، بأنها لا تربطها علاقة بالفتاة «جنى»، لكن حدثت بينهن مشادة كلامية منذ عام، انتهت وقتها بالإعتذار، وبدأت تفاصيل الواقعة بنظرة سخرية بين الطرفين، داخل مول في منطقة التجمع الثالث.

وأضافت أن الفتاة جنى طلبت منها فيما بعد الذهاب لوالدتها للتحدث معها، لإنهاء أي خلاف، وتابعت: «قبل أن أفهم سبب طلبها مقابلتي، فوجئت بتعديها وابنتها وسيدة أخرى علي، وضربتني بمفتاح في رقبتي، وعوروني في جسمي 71 غرزة، حتى أنهم هددوني بالضرب ثانيةً، ورددت والدة جنى "مبيهمناش حد"».

وأستكملت المجني عليها: «بعد الواقعة تم نقلي إلى إحدى المستشفيات، وهناك تبين إصابتي إصابة قطعية في منطقة الظهر استوجبت 50 غرزة، وجرح آخر في الذراع عبارة عن 17 غرزة، كما تعرضت لجرح بالقرب من شرايين اليد استوجب 4 غرز».

والدة عنود: «البنت مصعبتش عليهم»

من جانبها قالت والدة عنود: "البنت مصعبتش عليهم ولا علي أي حد من اللي كانوا واقفين في الشارع، ولا أي حد خالص، وقصاد كل ده بيقولوا إن دي خرابيش، وهايمشونا من التجمع».

وأشارت والدة المجني عليها، إلى أنها ذهبت إلى قسم شرطة التجمع الثالث، لتحرير محضر تعدي بالواقعة، حمل رقم 3336، وهناك فوجئت بوجود المعتدين على "عنود" داخل القسم لتحرير محضر ضدها، لافتة إلى أنه عقب تحرير المحضر جرى القبض على المتهمات، لكن تم إخلاء سبيلهن لاحقًا، مطالبة بمعاقبة المتهمين حفاظًا على حق الفتاة التي تم تقطيع جسدها بـ 71 غرزة وكأنها كانت في معركة.