الشربيني يشهد افتتاح دورة المصالح الحكومية وحفل تكريم فريق مركز شباب أجا

شهد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية مساء أمس الثلاثاء افتتاح دورة المصالح الحكومية ، والذى تنظمه إدارة شباب أجا ، وكذلك تكريم فريق مركز شباب مدينة أجا لصعوده للدرجة الثالثة فى كرة القدم .

وكان ذلك بحضور على عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا ، و حاتم قابيل رئيس مجلس مدينة أجا ، و سامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية ، و إيهاب ندا مدير إدارة التخطيط والمتابعة ، و عادل ابو الفتوح رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة أجا ، و هشام الكومى المدير التنفيذي لمركز شباب مدينة أجا .

واقيمت المباراة الافتتاحية فى دورة المصالح الحكومية بين فريق إدارة شباب أجا ، وفريق التربية والتعليم على الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب مدينة أجا الذي يشهد كل مباريات البطولة ، وانتهت المباراة بفوز فريق إدارة شباب أجا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء لفريق التربية والتعليم .

وقد أشاد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بحسن التنظيم لدورة المصالح الحكومية ، وقدم التهنئة لفريق إدارة شباب أجا لفوزه بالمباراة ، كما هنيء فريق كرة القدم الأول لكرة القدم بمركز شباب مدينة أجا لصعوده للدرجة الثالثة لدوري كرة القدم .

وفى نهاية الاحتفالية الكروية قام علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بتكريم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وتقليدهم بالميداليات ، كما أهدى عادل أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة أجا علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية درع مركز شباب مدينة أجا .

وتأتي هذه الاحتفالية الكروية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبتوجيهات الأستاذ علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الذى يحرص على متابعة الفعاليات والأنشطة بمراكز الشباب والأندية على مستوى محافظة الدقهلية ، ومتابعة التنفيذ على عبد الرحمن مدير إدارة شباب أجا .

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