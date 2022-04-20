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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشربيني يشهد افتتاح دورة المصالح الحكومية وحفل تكريم فريق مركز شباب أجا

الاحتفالية
الاحتفالية

شهد  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية مساء أمس الثلاثاء افتتاح دورة المصالح الحكومية ، والذى تنظمه إدارة شباب أجا ، وكذلك تكريم فريق مركز شباب مدينة أجا لصعوده للدرجة الثالثة فى كرة القدم  .

وكان ذلك بحضور  على عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا ، و حاتم قابيل رئيس مجلس مدينة أجا ، و سامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية ، و إيهاب ندا مدير إدارة التخطيط والمتابعة ، و عادل ابو الفتوح رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة أجا ، و هشام الكومى المدير التنفيذي لمركز شباب مدينة أجا .

واقيمت المباراة الافتتاحية فى دورة المصالح الحكومية بين فريق إدارة شباب أجا ، وفريق التربية والتعليم على الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب مدينة أجا الذي يشهد كل مباريات البطولة ، وانتهت المباراة بفوز فريق إدارة شباب أجا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء لفريق التربية والتعليم .

وقد أشاد  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بحسن التنظيم لدورة المصالح الحكومية ، وقدم التهنئة لفريق إدارة شباب أجا لفوزه بالمباراة ، كما هنيء فريق كرة القدم الأول لكرة القدم بمركز شباب مدينة أجا لصعوده للدرجة الثالثة لدوري كرة القدم .

وفى نهاية الاحتفالية الكروية قام  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بتكريم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وتقليدهم بالميداليات ، كما أهدى  عادل أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة أجا  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية درع مركز شباب مدينة أجا .

وتأتي هذه الاحتفالية الكروية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  ، وبتوجيهات الأستاذ علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الذى يحرص على متابعة الفعاليات والأنشطة بمراكز الشباب والأندية على مستوى محافظة الدقهلية ، ومتابعة التنفيذ  على عبد الرحمن مدير إدارة شباب أجا .

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الدقهلية كرة القدم المصالح الحكومية التربية والتعليم وزارة الشباب والرياضة

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