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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توشيبا اليابانية تعلن وقف تلقي الطلبات والاستثمارات الجديدة في روسيا

توشيبا تعلن وقف تلقي
توشيبا تعلن وقف تلقي الطلبات والاستثمارات الجديدة في روسيا

أعلنت شركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات، تعليق تلقي الطلبات والاستثمارات الجديدة في روسيا، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقالت توشيبا في بيان "استجابة للوضع في أوكرانيا.. أوقفت مجموعة توشيبا تلقي الطلبات والاستثمارات في روسيا.. وسنواصل مراقبة الوضع، ونأمل بشدة في نهاية مبكرة للصراع".

وأضافت الشركة اليابانية "ستتبرع مجموعة توشيبا بما مجموعه 100 مليون ين -774 ألف دولار- لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة -يابان بلاتفورم- وهي منظمة غير ربحية، لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين".

على جانب آخر، دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، روسيا إلى الاستماع والموافقة على الهدنة الإنسانية التي دعا لها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرتش، مناشدا موسكو وقف حربها أو السماح بهدنة إنسانية على الأقل.

وقال كوليبا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يجب على روسيا الاستماع إلى الأمين العام للأمم وإنهاء حربها على أوكرانيا أو على الأقل السماح بهدنة إنسانية".

وأضاف "اسمحوا لي أن أذكركم أنه لا يوجد سوى مهاجم ومعتد واحد في هذه الحرب وهي روسيا.. لطالما كانت أوكرانيا ولا تزال مستعدة للسعي من أجل السلام".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا في وقت سابق، إلى وقف القتال في أوكرانيا لمدة 4 أيام للسماح بفتح ممرات إنسانية من 21 إلى 24 أبريل.

وأضاف جوتيريش في تصريحات صحفية "بدلا من الاحتفال بالحياة الجديدة.. يتزامن عيد الفصح مع هجوم روسي في شرق أوكرانيا"، مشددا على أن الحشد الكبير للقوات والقدرات النارية يجعل هذه المعركة بشكل حتمي أكثر عنفا ودموية وتدميرا.

إلى ذلك، قال مسؤول أوروبي، الثلاثاء، إن مدينة ماريوبول المحاصرة، قد تسقط بأيدي القوات الروسية في غضون أيام، مشيرا إلى أنها قد تواجه معاناة أكبر من بلدة بوتشا، حيث تتهم موسكو بارتكاب أعمال وحشية أنكرها الكرملين.

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