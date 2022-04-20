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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز جديد..صلاح يعادل رقم جيرارد ويتصدر قائمة هدافي البريميرليج

صدى البلد

تغلب فريق ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح تمكن من تسجيل الهدفين الثاني والرابع لـ ليفربول، إضافة لصناعته الهدف الأول الذي سجله زميله الكولومبي لويس دياز، ليقود فريقه لتحقيق انتصار عريض على ملعب “ أنفيلد.

وبتسجيله هدفين في مرمى مانشستر يونايتد عزز محمد صلاح صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، بعدما توقف عداد أهدافه عند 20 هدفًا منذ يوم 12 مارس الماضي، حيث آخر أهدافه مع ليفربول في شباك برايتون.

وابتعد محمد صلاح عن أقرب ملاحقيه، الكوري الجنوبي سون هيونج مين جناح فريق توتنهام هوتسبير، بفارق 5 أهداف، وذلك قبل نهاية الدوري الإنجليزي بـ 6 جولات.

محمد صلاح نجح فى أن يعادل رقم أسطورة ليفربول الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد وسجل 9 أهداف فى شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي.

صلاح سجل خلال الموسم الحالي 5 أهداف في شباك مانشستر يونايتد حيث أحرز هاتريك فى المباراة الأولي التي انتهت بخماسية نظيفة وثنائية فى اللقاء الذى انتهى مساء أمس الثلاثاء برباعية نظيفة أيضا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح في مانشستر يونايتد على النحو التالي:

1ـ محمد صلاح – ليفربول 22 هدفا

2ـ سون هيونج مين – توتنهام 17 هدفا

3ـ كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد 15 هدفا

4ـ ديوجو جوتا – ليفربول 15 هدفا

5ـ ساديو ماني – ليفربول 14 هدفا

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