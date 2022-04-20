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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

كاتب وسيناريست.. لماذا يتهرب ابن هالة سرحان من الحديث عن والديه؟

الدكتورة هالة سرحان
الدكتورة هالة سرحان

إعلامية ذاع صيتها في الوطن العربي، الدكتورة هالة سرحان، التي برعت في تقديم برامج كان يشاهدها الكثير من المواطنين، قضت حياة حافلة بالنجاحات والانتقادات الواسعة التي وصلت إلى حد الهجوم والمحاكمة أمام القضاء.

على الرغم من حياتها المهنية المزدحمة، إلا أن حياتها الشخصية دائمًا ما كانت بعيدة عن الإعلام، وكانت مستقلة بذاتها، فتزوجت من الإعلامي عماد الدين أديب، وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد أديب، قبل أن ينفصلا عن بعضهما البعض.

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تميز الكاتب والسيناريست محمد أديب بشخصيته المستقلة دون والديه، فعلى الرغم من شهرتهما الواسعة، إلا أنه فضل الاعتماد على نفسه في تكوين مستقبله، لكنه كان يتجنب الحديث عن والديه في مكان عمله وبين أصدقائه في الجامعة عندما كان طالبا جامعيا، فلماذا؟

محمد أديب يتهرب من الحديث عن والديه

لا يُخبر الكاتب محمد أديب، ابن الدكتورة هالة سرحان، والصحفي الكبير عماد الدين أديب، أصدقاءه في الوسط الفني والكلية أنها والدته، فهو شخصية مستقلة، ولأن والدته ووالده شخصيات بارزة في المجتمع، يُفضل أن يكون مستقلا بذاته، يسعى للنجاح دون الاعتماد على والديه، ذلك وفقًا لتصريحات هالة سرحان في أحد اللقاءات التليفزيونية، مؤكدة أنها لا تساعده في عمله، وتشاهد أعماله الفنية مثلها مثل أي شخص آخر.

محمد أديب مع والديه عماد الدين أديب وهالة سرحان

أول الأعمال الفنية لـ محمد أديب 

يعتبر مسلسل «بيمبو» للمخرج عمرو سلامة، أول الأعمال الفنية للكاتب والسيناريست محمد أديب، حيث يشارك في التمثيل مجموعة من الفنانين الشباب منهم أحمد مالك، وهدى المفتي، ومؤدي الراب ويجز، من إنتاج محمد حفظي.

كيف دعمت هالة سرحان أول أعمال ابنها

بعد ساعات من نشر البوستر الدعائي الأول لمسلسل «بيمبو»، غردت الدكتورة هالة سرحان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: « قريبًا على شاهد مسلسل بيمبو تأليف وسيناريو محمد أديب ابني الغالي، رؤية شبابية تتحدث بلسان جيل الشباب المدهش، أحمد مالك وويجز وهدى المفتي، ومنتج الرئيسة المستقبلية محمد حفظي، والمخرج الدينامو عمرو سلامة، ورشة كتابة جديدة تشارك محمد عشق التحدي والمخرج عمر رشدي عاصفة شبابية جديدة».

وتابعت: « أنا داعمة لجيل الشباب، وفي كل شغل عملته قنوات وبرامج ومجلات كنت أعتمد على شباب موهوب وادعمهم، والحمد لله معظمهم في مناصب ونجاح كبير دلوقتي، لازم الإنسان يواكب العصر والزمن».

هالة سرحان ومحمد أديب

هالة سرحان وعماد الدين أديب

جمعت منذ سنوات عديدة علاقة زوجية بين الإعلامي عماد الدين أديب، والدكتور هالة سرحان، وانجبا الابن الوحيد لـ هالة سرحان، هو محمد أديب، وانفصلا عن بعضهما البعض، وباتا يتقابلان فقط في المناسبات الرسمية، خاصة تلك التي تخص ابنهما الوحيد.

 

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