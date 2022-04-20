ريال مدريد يستبعد بيل من مواجهة أوساسونا

أعلن ريال مدريد رسميا، عن غياب الويلزي جاريث بيل، جناح الفريق، عن مباراة أوساسونا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أوساسونا، مساء اليوم ، على ملعب أل سادار، ضمن مباريات الجولة 33 لليجا.

وأصدر ريال مدريد بيانًا مقتضبا عبر موقعه الرسمي، قال فيه، إن بيل لن يكون متاحًا في مباراة الليلة أمام أوساسونا.

وكان بيل ضمن قائمة اللاعبين الذي استدعاهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني، لخوض تلك المباراة.

ولم يكشف ريال مدريد عن سبب استبعاد بيل من قائمة الفريق التي تستعد لخوض المباراة.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بفارق 15 نقطة عن برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد أصحاب الوصافة.

