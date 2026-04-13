يا بلادي .. أغنية وطنية جديدة لـ حسين الجسمي بالإمارات

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي تعاوناً فنياً مع دولته، من خلال تقديم قصيدة “يا بلادي” لمحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برؤية موسيقية متكاملة، وألحان وغناء الجسمي.

“يا بلادي” امتداد لمسيرة الجسمي في تقديم أعمال وطنية،

لاقى العمل منذ لحظاته الأولى إشادة واسعة، لما يحمله من قيمة فنية ووطنية عالية، حيث اعتُبر نموذجاً راقياً للتعاون بين الثقافة والفن.

مقتطف من كلمات الأغنية:

يا بلادي يا بلادي يا بلادي

نبذل الأرواح من أجلك سخيّه

ما نبالي بالمخاطر والمنية

الشجاعة والكرم فينا سجيّه

من مواريث الجدود الأوليه

كلنا يا دارنا جندٍ وسريّه