لعشاق الحلويات.. طريقة عمل صوص الكراميل

قدمت الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل صوص الكراميل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي، يناسب أنواع الفطائر والحلويات والتوت والمشروبات المثلجة.





المقادير

كوب سكر (200 غ)

معلقة كبيرة ونصف زبدة

كوب حليب (200 مل)

معلقة كبيرة نشاء مذابة مع ملعقتين كبار حليب

رشة ملح

طريقة التحضير:

- نحط وعاء كبير على نار متوسطة ونخليها تسخن ثم نضيف السكر فقط بدون ماء ونتركه وعندما يبدأ يتكرمل من تحت وياخد لون من الأطراف وأول ما ياخد لون ذهبي متوسط نهدي النار ومن المهم التقليب بشكل جيد جدا حتى لايتكتل.

- بعدما يذوب السكر نضيف الزبدة ونقلب جيدا حتى تذوب تماما

نضيف الحليب الساخن على الخليط ونقلب جيدا لحد إلى أن تمتزج المكونات مع بعضها وبعدها نضيف خليط الحليب والنشاء ونقلب حتى نتحصل على القوام المطلوب وبعدها نضيف رشة الملح ونقلبها جيدا واذا كان فيه تكتلات ممكن تضربيه في الخلاط.

- نصب الكراميل في صحن محكم الغلق ونتركه يبرد.

- ممكن نحفظ صوص الكراميل في الثلاجة لمدة 3 اسابيع.

- يستخدم صوص الكراميل في أنواع مختلفة من الحلويات ويدخل في تحضير بعض أنواع الفطائر، يعطي مذاق مميز جداً، وممكن استخدامه في تزيين العديد من أنواع التورت والايسكريم، وممكن استخدامه في العصير المثلج أو المشروبات الباردة.