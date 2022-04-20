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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد ترشيحه كأفضل كوميديان شاب.. محمود السيسي: سعيد بحب الناس

الفنان محمود السيسي
الفنان محمود السيسي والنجم أكرم حسني

أخطبوط الكوميديا ، " قنبلة ضحك عصره" ألقاب عديدها نالها الفنان الشاب "محمود السيسي " منذ ظهور عبر ساحات السوشيال ميديا ليشتهر بإفيهاته الساخرة وأداءه الكوميدي المميز، ليبات أكثر الكوميديانات الشابة المحببة إلى قلب رواد مواقع التواصل.

 

ظهر " محمود السيسي" بقوة خلال شهر رمضان في مسلسل "مكتوب عليا " بطولة النجم " أكرم حسني" وايتن عامر"، ليتصدر " محمود السيسي" محركات البحث بفضاء مواقع التواصل الإجتماعي، ويصبح أفضل كوميديان شاب في الموسم الرمضان بناء على العديد من الإستفتاءات التي طرحت حوله، عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية.

الفنان محمود السيسي

يشيد العديد من نشطاء التواصل الإجتماعي بخفة دم " محمود" لإمتلكه كاريزما كوميدية خاصة، تعيد إلى أذهان المتفرجين روح النجم الراحل " علاء ولي الدين"، حيث وصفه البعض " محمود" بأنه امتداد للنجم الراحل في الكثير  من التعليقات التي تلقاها الكوميديان الشاب " محمود"، خلال الاستفتاء عليه من ضمن مجموعة من الفنانين الشباب الذين ظهورا على الساحة الفنية مؤخراً وكان لهم تأثير كبير في نفوس المشاهدين.

النجم أكرم حسني و محمود السيسي

و الملفت للنظر أن أشهر المتابعين للمسلسل الرمضاني للفنان الشاب " محمود السيسي"و النجم " أكرم حسني" ، هو النجم العالمي "محمد صلاح" الذي نشر عبر صفحته صورة تبين متابعته للمسلسل الكوميدي " مكتوب عليا"، ليدخل هذا الأمر البهجة في نفس "محمود"  الذي لم يتوقع أن يتابع من قبل النجم الكروي  العالمي " أبو مكة".

محمد صلاح

وفي هذا السياق "صرح" محمود السيسي" لموقع " صدى البلد"، أنه يشعر بحالة من السعادة والفخر، لإختياره كأفضل ممثل كوميدي شاب، عبر استفتاءات أقامها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مضيفاً أنه هذا الأمر منحه دفعة قوية لتقديم المزيد من الأعمال المختلفة والكوميدية الفترة القادمة.

 

وعن متابعة النجم “محمد صلاح” له قال “ محمود السيسي”، أنه لم يتوقع أبداً في يوم من الأيام أن النجم محمد صلاح سيكون وأحد من مشاهدي، لافتاً إلى  أن هذا الأمر جعله في بالغ سعادته موجهاً لرسالة إلى نجم ليفربول بأنه من عشاقه ويتمنى لقاءه في يوم من الأيام. 

محمود السيسي مكتوب عليا اكرم حسني مسلسلات رمضان السيسي السوشيال ميديا

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