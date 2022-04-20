في 10 خطوات.. طريقة تحضير السينابون مثل المحلات

يعد السينابون من الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص، كما يميل العديد إلى تناول الحلويات المختلفة في رمضان مثل السينابون .
وإليك طريقة السينابون بالخطوات
مقادير عجينة السينابون
1 كوب لبن ساخن
2 بيضة
1/3 كوب سمن مذاب
4.5 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 كوب سكر ابيض
2.5 ملعقة صغيرة خميرة
1 كوب سكر بني
2.5 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة
1/3 كوب زبدة طرية
1 علبة جبنة كريمي
1/4 كوب زبدة طرية
1.5 كوب سكر بودرة
1/2 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا
1/8 ملعقة صغيرة ملح
طريقة تحضير السينابون
1- في وعاء كبير الحجم ضعي اللبن والبيض و السمن و الدقيق و الملح.
2- أضيفي السكر و الخميرة الى مزيج اللبن ثم قومي بخلط المزيج جيدا حتى تشكل عجينة.
3- ضعي عجينة السينابون على سطح جاف به دقيق ثم غطيها و اتركيها لمدة 10 دقائق.
4- في بولة صغيرة الحجم ضعي السكر البني و القرفة و اخلطيهما جيدا.
5- ضعي عجينة السينابون ثم قومي بفردها على شكل مستطيل بحيث تكون سميكة قليلا.
6- أضيفي 1/3 كوب زبدة طرية على عجين السينابون و افرديها جيدا.
7- ضعي مزيج السكر و القرفة على عجين السينابون ووزعيه.
8- قومي بلف العجين على شكل رول ثم قومي بتقطيع الرول الى حلقات متوسطة الحجم.
9- ضعي السينابون بالقرفة في صينية بها القليل من الزيت قابلة للاستخدام في الفرن.
10- قومي بتغطية الصينية ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.