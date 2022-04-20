في 10 خطوات.. طريقة تحضير السينابون مثل المحلات

يعد السينابون من الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص، كما يميل العديد إلى تناول الحلويات المختلفة في رمضان مثل السينابون .

وإليك طريقة السينابون بالخطوات

مقادير عجينة السينابون

1 كوب لبن ساخن

2 بيضة

1/3 كوب سمن مذاب

4.5 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب سكر ابيض

2.5 ملعقة صغيرة خميرة

1 كوب سكر بني

2.5 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

1/3 كوب زبدة طرية

1 علبة جبنة كريمي

1/4 كوب زبدة طرية

1.5 كوب سكر بودرة

1/2 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير السينابون

1- في وعاء كبير الحجم ضعي اللبن والبيض و السمن و الدقيق و الملح.

2- أضيفي السكر و الخميرة الى مزيج اللبن ثم قومي بخلط المزيج جيدا حتى تشكل عجينة.

3- ضعي عجينة السينابون على سطح جاف به دقيق ثم غطيها و اتركيها لمدة 10 دقائق.

4- في بولة صغيرة الحجم ضعي السكر البني و القرفة و اخلطيهما جيدا.

5- ضعي عجينة السينابون ثم قومي بفردها على شكل مستطيل بحيث تكون سميكة قليلا.

6- أضيفي 1/3 كوب زبدة طرية على عجين السينابون و افرديها جيدا.

7- ضعي مزيج السكر و القرفة على عجين السينابون ووزعيه.

8- قومي بلف العجين على شكل رول ثم قومي بتقطيع الرول الى حلقات متوسطة الحجم.

9- ضعي السينابون بالقرفة في صينية بها القليل من الزيت قابلة للاستخدام في الفرن.

10- قومي بتغطية الصينية ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.