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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 10 خطوات.. طريقة تحضير السينابون مثل المحلات

السينابون
السينابون

يعد السينابون من الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص، كما يميل العديد إلى تناول الحلويات المختلفة في رمضان مثل السينابون .

وإليك طريقة السينابون بالخطوات

مقادير عجينة السينابون

1 كوب لبن ساخن

2 بيضة

1/3 كوب سمن مذاب

4.5 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب سكر ابيض

2.5 ملعقة صغيرة خميرة

1 كوب سكر بني

2.5 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

1/3 كوب زبدة طرية

1 علبة جبنة كريمي

1/4 كوب زبدة طرية

1.5 كوب سكر بودرة

1/2 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

 

طريقة تحضير السينابون

1- في وعاء كبير الحجم ضعي اللبن والبيض و السمن و الدقيق و الملح.

2- أضيفي السكر و الخميرة الى مزيج اللبن ثم قومي بخلط المزيج جيدا حتى تشكل عجينة.

3- ضعي عجينة  السينابون على سطح جاف به دقيق ثم غطيها و اتركيها لمدة 10 دقائق.

4- في بولة صغيرة الحجم ضعي السكر البني و القرفة و اخلطيهما جيدا.

5- ضعي عجينة السينابون ثم قومي بفردها على شكل مستطيل بحيث تكون سميكة قليلا.

6- أضيفي 1/3 كوب زبدة طرية على عجين السينابون و افرديها جيدا.

7- ضعي مزيج السكر و القرفة على عجين السينابون ووزعيه.

8- قومي بلف العجين على شكل رول ثم قومي بتقطيع الرول الى حلقات متوسطة الحجم.

9- ضعي السينابون بالقرفة في صينية بها القليل من الزيت قابلة للاستخدام في الفرن.

10- قومي بتغطية الصينية ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.

السينابون مقادير عجينة السينابون طريقة تحضير السينابون أسهل حلويات رمضان Food

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