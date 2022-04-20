عمر ربيع ياسين : تامر مصطفي مدربا للجونة قريبا

أكد الاعلامي عمر ربيع ياسين، أن تأمر مصطفي المدير الفني السابق لمصر المقاصه يقترب من تولي قيادة الجونة .

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" تامر مصطفي المدير الفني السابق لمصر للمقاصة مديرا فنيا لنادي الجونة والإعلان الرسمي بعد مباراة سموحة ورضا شحاتة يقود الفريق في اخر مباراة له مع الفريق".



ودخل تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة “ المستقيل ” ضمن حسابات مسئولي الجونة لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

واستقر مسئولو الجونة على رحيل رضا شحاتة المدير الفني للفريق نظرا لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة .

وتقدم تامر مصطفى مدرب مصر للمقاصة، باستقالته من تدريب الفريق الفيومي بعد هزيمة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة .

وتلقى المقاصة الهزيمة أمام المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ، بالجولة الـ 15 من منافسات الدوري المصري الممتاز وهو ما أدى إلى توقف رصيد المقاصة عند 10 نقاط محتلا بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري .

وفضل تامر مصطفى ، الاستقالة من تدريب الفريق نظرا للنتائج السلبية والظروف الصعبة التي يعيشها المقاصة خلال الموسم الكروي الجاري .

واضطر مسئولو المقاصة إلى عقد مجموعة من الصفقات المغمورة خلال الموسم الحالي، نتيجة الأزمة المالية التي يعيشها الفريق