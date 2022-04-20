منتخب الشاطئية يستعد لتصفيات أمم أفريقيا في موزمبيق وكأس العرب

يدخل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية في معسكر مغلق في الفترة من 23 وحتى 28 إبريل تحت قيادة كابتن مصطفي لطفى المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية.

ومن المنتظر أن يبدأ منتخب الشاطئية مشوار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة القدم الشاطئية موزمبيق 2022 والتي تقام في أكتوبر القادم والتي تؤهل بدورها إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

كما يشارك منتخب مصر الوطني للكرة الشاطئية في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في بداية شهر أكتوبر القادم.

ويبحث المدير الفني للمنتخب عن إضافة عدد من العناصر الجديدة إلى القوام الرئيسي مع بعض عناصر الحرس القديم للوصول للتشكيل الأمثل لمنتخب مصر ولذلك تم استدعاء عدد من الوجوه الجديدة من الاعبين في المعسكر القادم.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية لم يتجمع منذ بطولة إفريقيا مايو 2021.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية على النحو التالي:

مصطفي لطفى مديراً فنياً وأحمد أبو سريع مدرب عام ومحمد فوزي مدرب حراس مرمى.

ويشرف على المنتخب محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم.

