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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصادر مصرفية:7.4 مليار دولار قيمة عمليات استيرادية نفذتها البنوك المحلية خلال شهر

البنك المركزى المصري
البنك المركزى المصري

 كشفت مصادر مصرفية عن أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة للبنوك المحلية خلال الفترة من 8 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الجاري، بلغت نحو 7.4 مليار دولار مولت 34 ألفا و500 عملية استيرادية.

وقالت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القطاع الصناعي استحوذ على أكثر من 66 في المائة من العمليات الاستيرادية للشركات بقيمة بلغت نحو 5 مليارات دولار.

وكان البنك المركزي أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.

وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.

كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.

البنك المركزي وكالة أنباء الشرق الأوسط القطاع الصناعى Real state Finance

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