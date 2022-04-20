ضبط مصنع لإنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال الجرائم التموينية والعمل على مراقبة أسواق التصنيع والتداول وملاحقة وضبط المخالفين .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (أحد الأشخاص)، بإدارة مخزن "بدون ترخيص" كائن بعقار بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لتصنيع عقاقير طبية مغشوشة ومقلدة مستخدماً أدوية بيطرية غير صالحة للاستخدام الآدمى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمرافقة لجنة من الجهات المعنية المختصة تم استهداف المصنع المُشار إليه وضبط مالك العقار، حيث قرر بأن جراج العقار مؤجر لصالح (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة أسوان) .. كما أمكن ضبط كلٍ من (مشرف إنتاج ، وآخر عامل بالمصنع – مقيمان بمحافظة المنيا) ، وبالتفتيش عُثر بداخل المصنع على (6516 عبوة لعقارات طبية مقلدة "منتج نهائى" – 159 كيلو جرام مادة خام معبأة داخل براميل "منتج حيوانى" – 3000 جرام "مضاد حيوى للدواجن" معبأة داخل عبوات – 31000 عبوة كرتونية فارغة لعقاقير مختلفة – 220000 نشرة داخلية لعقاقير طبية متنوعة – أدوات ومعدات تعبئة وتغليف – ميزان حساس).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.