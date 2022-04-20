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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلاح الجو الروسي يستهدف 73 منشأة عسكرية لأوكرانيا

الطيران الروسي
الطيران الروسي

 أعلن الناطق باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن سلاح الجو الروسي قصف 73 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا اليوم الأربعاء، بما في ذلك مستودعين لأسلحة صاروخية ومدفعية وذخيرة في دونيتسك.


وقال الناطق في تصريحات أوردتها وكالة “سبوتنيك” الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي التابع للجيش الروسي 73 منشأة عسكرية أوكرانية خلال النهار، بينها مستودعتان أسلحة صاروخية ومدفعية وذخيرة في بلدتي شيفتشينكو وكومار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
 

وأضاف"أصابت صواريخ عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية 12 منشأة عسكرية أوكرانية، وتم تدمير نقطتي اسناد للقوات الأوكرانية في بلدتي غوساروفكا وأندريفنا، وثلاث نقاط تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في أرخانجيلوفكا وكراماتورسك وسيليدوفو، فضلاً عن ستة معاقل للتشكيلات القومية في منطقة بوباسنا".

الدفاع الروسية أوكراني ا مدفعية سبوتنيك منشأة عسكرية أوكرانية

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